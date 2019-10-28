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    Brexit çıkmazına saplanan İngiltere yakın tarihinin en çalkantılı döneminden geçerken Başbakan Boris Johnson İskoçya'nın Aberdeen kentinde çiftlik ziyaretinde, 6 Eylül 2019

    Brexit çocuk kitabı oldu: Cameron domuz, May hamster, Johnson ise sığır olarak resmedildi

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Brexit sürecini soran çocuklarına İngiltere’nin mevcut durumunu açıklayamayan ailelerin imdadına bir kitap yetişti. Süreci hayvanların gözünden anlatan kitapta David Cameron domuz, Theresa May hamster, Boris Johnson ise sığır oldarak çizildi.

    David Cameron
    © AA / Alex Broadway
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    İngiltere’de düğüme dönen Brexit süreci, ilk çocuk kitabına da ilham verdi. Bu yeni resimli kitap, siyasetçilerin de içinden çıkamadığı Brexit’i hayvanların gözünden anlatıyor. Haliyle kitapta, sürecin önemli siyasi figürleri de çeşitli hayvanlarla temsil ediliyor.

    Avrupa Birliği’nde ayrılmaya atfen ‘I Want to Leave the Book’ (Kitaptan Çıkmak İstiyorum) adı verilen 32 sayfalık Richard David Lawman imzalı kitapta, Brexit sürecinin ilk mağduru eski başbakan David Cameron, ‘Percy Hogtrotter’ adlı domuz olarak resmediliyor.

    Bir de sözlük var

    Sürecin istifaya sürüklediği bir önceki başbakan Theresa May bir hamster olurken, Brexit dümenini May’den devralan Başbakan Boris Johnson ise İngiltere’ye özgü Highland Sığırı olarak çiziliyor.

    © AFP 2019 / LEO CORREA
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    Ayrıca kitapta sürecin anahtar kavramlarını açıklayan bir de sözlük bölümü bulunuyor.

    Kitabın yazarı Lawman, “Dört yaşında meraklı bir çocuğun babası olarak, mevcut siyasi durumu kızıma nasıl açıklayabileceğimi düşünmeye başladım. Cevap, bunu yapamayacağımdı” dedi.

    Aslında kendi ikilemine yanıt olarak bu kitabı kaleme aldığını belirten Lawman, “Benim hislerim toplumun bir yansıması. Daha genç nesillerin, Brexit’i tarihimizin önemli bir parçası olarak anlamaları mühim. Anket yaptığımız insanların yüzde 89’u da bizimle aynı fikirde” ifadelerini kullandı.

    Lawman, karmaşık meselelerin ‘sindirilebilmesi’ ve kolay anlaşılabilmesi için bu yolu tercih ettiklerini söyledi.

    Her 3 aileden 1'i anlatamıyor

    Kitabın, İngiltere’nin AB’den ayrılmayı hedeflediği 31 Ekim’de piyasada olması bekleniyor. AB son olarak İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti.

    İngiltere’de yapılan bir araştırma, her üç aileden birinin (yüzde 32) Brexit’i soran çocuklarına yanıt vermekte zorlandığını ortaya koydu.

    Etiketler:
    David Lawman, Sığır, Hamster, Domuz, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Kitap, Çocuk, Brexit, İngiltere
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