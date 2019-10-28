Ermenistan: Çavuşoğlu'nun 'PKK'lı Ermeniler' ve Dağlık Karabağ açıklaması ülkemiz için tehdit

Başkent Erivan'da Bulgar mevkidaşı Yekaterina Zahariyeva ile bir araya gelen Mnatsakanyan, düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerini yorumladı.

Mnatsakanyan, "Açıklamanın tonu ve tutum bizim için yeni bir şey değil. Benzer şeyleri daha önce de duyduk. Bu açıklama, Ermenistan'ın güvenliği için tehdit oluşturuyor ve bu ciddi bir sorun" dedi.

Mnatsakanyan, Çavuşoğlu'nun Dağlık Karabağ'la ilgili sözlerinin kınanmayı hak ettiğini savundu.

"Ermeni-Türk ilişkilerindeki sorunların ön koşulsuz olarak çözülmesi konusundaki tutumumuzu biliyorsunuz" diyen Mnatsakanyan, "Ancak Türkiye'nin bu tutumu kınanmayı hak ediyor ve kabul edilemez. Bu Ermenistan için bir güvenlik tehdidi" diye konuştu.

'Kardeş Azerbaycan'ın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur'

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Suriye'de savaşan bazı Ermeniler ve Dağlık Karabağ sorununa ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Ermeni teröristleri daha önce terör örgütü PKK'nın içinde de yakaladıklarını, bu teröristlerin yıllar önce Türk diplomatları da şehit ettiğini söylemişti.

Son zamanlarda Ermenistan'daki yetkililerin Karabağ ile ilgili açıklamalarından duyulan rahatsızlığı açıkça dile getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetmişti:

"Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Kardeş Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının azad edilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Karabağ meselesini de biz, Rusya ile her zaman konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile ne zaman bir araya gelse, esasen Minsk üçlüsünde bir netice çıkmadığını ve bu meseleyi Rusya'nın çözebileceğini söylemiştir."