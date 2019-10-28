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17:29 28 Ekim 2019
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    İngiltere'de 39 kişinin cesedinin bulunduğu TIR'ın sürücüsü hâkim karşısına çıktı

    © AP Photo / Elizabeth Cook
    Avrupa
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    İngiltere’de Essex’de bir TIR’ın ardında 39 kişinin cansız bedeninin bulunmasından sorumlu tutulan sürücü Maurice 'Mo' Robinson bugün ilk kez mahkemeye çıktı. Robinson’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Başbakan Boris Johnson, “Sorumlular adalete teslim edilecek” sözü verdi.

    © AP Photo / Alastair Grant
    Essex'de TIR'da bulunan 39 ceset: İngiltere'nin en büyük cinayet soruşturmalarından birinde yeni detaylar çıkıyor
    İngiltere’yi sarsan olayın ardından tutuklanan Kuzey İrlandalı  25 yaşındaki TIR sürücüsü Maurice 'Mo' Robinson dün ilk kez Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

    Robinson; 39 kişi için ayrı ayrı cinayet, iki insan kaçakçılığı ve para aklamak olmak üzere 43 suçla yargılanıyor. Gri cezaevi giysisi giyen Robinson’ın yüzüne karşı suçlarının okunduğu sırada sakin davrandığı belirtildi.

    Savcı Iguyovwe Oghenerouna, Robinson’ın ‘İngiltere’ye çok sayıda illegal göçmen sokan küresel bir ağa dahil olduğunu’ savundu. Oghenerouna, bu ağın faaliyetlerinin 10 ay kadar önceye gittiğini söyledi, suç ortağı pek çok kişinin kaçak olduğunu da ekledi.

    İtiraz etmedi, talepte bulunmadı

    Robinson herhangi bir itirazda bulunmazken, sadece adını doğrulamak, adres ve doğum tarihini söylemek için konuştu. Robinson’ın avukatı Julian Hayes de kefalet talebinde bulunmadı.

    Yaklaşık 25 dakika süren duruşma sonunda Robinson’ın tutukluk halinin devamına karar verildi. Şüpheli, 25 Kasım’da Londra’da Old Bailey’de bir kez daha yargı önüne çıkacak.

    © AFP 2019 / BEN STANSALL
    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili 2 gözaltı
    Maurice Robinson’ın cesetleri bulmasının ardından yetkililere haber verdiği aktarılıyor, hatta sürücünün “Cesetleri gördüğümde baygınlık geçirdim ve ardından acil durum numarasını aradım” dediği belirtiliyor.

    İrlandalı çift kefaletle serbest

    Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan dört kişi arasında bulunan ve TIR’ın son sahipleri olduğu söylenen İrlandalı çift Joanna ve Thomas Maher kefaletle serbest bırakıldı.

    Maher çifti Robinson dışındaki dördüncü kişi ise Stansted Havalimanı’nda Cuma gecesi yakalanmıştı. 48 yaşındaki adı açıklanmayan adam insan kaçakçılığı ve kasıtsız öldürmeyle suçlanıyor.

    Ne olmuştu?

    Başkent Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında 23 Ekim’de bir sanayi sitesine park edilmiş halde bulunan bir TIR'ın içinde sekizi kadın, 39 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

    Essex'te 39 kişinin cesedi bulunduğu TIR
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    İngiltere'deki TIR'da cesedi bulunan kadının son mesajı: Ölüyorum anne, özür dilerim
    Essex polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan ve Thames Nehri kıyısındaki Purfleet limanına demirleyen bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığını tespit etmişti.

    İlk açıklamalarda 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu duyurulmuş ancak ailelerin beyanlarının ardından kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği açıklanmıştı.

    TIR'ın konteynerinde sıcaklığın -25 dereceye kadar düştüğünü söyleyen uzmanlar, 39 kişinin donarak öldüğünü belirtmişti.

    Johnson: Her şeyi yapmaya kararlıyız

    Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 39 kurban adına açılan taziye defterini imzaladı.

    © REUTERS / POOL
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Essex'de TIR'ın konteynerinde cansız bedenleri bulunan 39 kişi adına açılan taziye defterini imzaladı.

    Sadece İngiltere’nin değil tüm dünyanın bu trajediyle sarsıldığını belirten Johnson, “Hükümet olarak failleri adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi.

    Etiketler:
    Boris Johnson, Konteyner, Cinayet, İnsan kaçakçılığı, Mahkeme, Mo Robinson, TIR, Essex, İngiltere
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