Almanya'da korkunç cinayet: Bir adam eski eşini önce aracıyla ezdi, sonra baltayla parçaladı

Almanya'nın Limburg şehri bu ay ikinci kez korkunç bir olay ile sarsıldı. Genç bir kadın, eski kocası tarafından önce araçla ezildi daha sonra baltayla parçalanarak öldürüldü. Bu sırada bazı kişilerin de olayı videoya çektiği ve sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Limburg şehirinde 31 yaşında ismi açıklanmayan kadın, yürüyüşe çıktığı sırada ayrıldığı kocası tarafından vahşice katledildi.

Adam, sığınma evinde iki çocuğuyla birlikte kaldığı belirtilen eski eşini aracıyla ezdikten sonra, yaklaşık 30 metre boyunca, bir duvara çarparak durana kadar sürükledi.

Ardından aracından inerek bagajından bir balta çıkardı ve kadının vücudunu parçalara ayırdı.

Şüphelinin polise teslim olduğu ancak konuşmayı reddettiği öğrenildi.

Görgü tanıkları video paylaştı

Olay anına ait dehşet verici görüntülerin görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi. Hesse polisi, söz konusu videoyu internette dolaşıma sokmanın da suç olduğunu belirterek Alman yasalarının çiğnendiğini açıkladı.

© Fotoğraf : Twitter/ThePostOnline Görgü tanıkları tarafından çekilen videodan bir kare

Küçük ve sakin olan şehirdeki cinayetin vatandaşları oldukça sarstığı belirtildi. Zira, bölgede geçen haftalarda da bir kamyon kalabalığın arasına dalmış ve 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer olayın terör eylemi olarak değerlendirmişti.