Almanya'da korkunç cinayet: Bir adam eski eşini önce aracıyla ezdi, sonra baltayla parçaladı

Adam, sığınma evinde iki çocuğuyla birlikte kaldığı belirtilen eski eşini aracıyla ezdikten sonra, yaklaşık 30 metre boyunca, bir duvara çarparak durana kadar sürükledi.
Ardından aracından inerek bagajından bir balta çıkardı ve kadının vücudunu parçalara ayırdı.
Şüphelinin polise teslim olduğu ancak konuşmayı reddettiği öğrenildi.
Görgü tanıkları video paylaştı
Olay anına ait dehşet verici görüntülerin görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi. Hesse polisi, söz konusu videoyu internette dolaşıma sokmanın da suç olduğunu belirterek Alman yasalarının çiğnendiğini açıkladı.
Küçük ve sakin olan şehirdeki cinayetin vatandaşları oldukça sarstığı belirtildi. Zira, bölgede geçen haftalarda da bir kamyon kalabalığın arasına dalmış ve 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer olayın terör eylemi olarak değerlendirmişti.
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