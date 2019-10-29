Aralıkta sandık başına: İşçi Partisi anlaşmasız Brexit ihtimali masadan kalkınca baskın seçimi kabul etti

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'nın yılan hikayesine dönen AB'den çıkış (Brexit) sürecine baskın seçim eklendi. AB, Brexit'in 31 Ocak'a ertelenmesini kabul edince, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn anlaşmasız çıkış ihtimalinin masadan kalktığını söyleyip hükümetin aralıkta seçim teklifini kabul etti.

Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 2015'de seçimden tek başına hükümet çıkmak için vaat ettiği AB'den çıkış (Brexit) referandumunun 2016'da düzenlenmesi ve çıkıştan yana sonuçlanmasıyla başlayan süreç üçüncü başbakanını görürken, aralık ayında baskın seçim düzenlenmesi de kesinleşti.

Gölge kabinesinin üyeleriyle bu sabah bir araya gelen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "AB'nin Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulumuz gelecek 3 ay için karşılanmış oldu" dedi.

No Deal is now off the table so tonight Labour will back a General Election.



We're launching the most ambitious and radical campaign for real change our country has ever seen.



This is a once in a generation chance to build a country for the many, not the few.



It's time. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 29, 2019

Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın başbakanlığındaki hükümetin aralık ayında baskın seçime gidilmesi için parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına sunduğu yasa tasarısı bugün oylanacak.

Corbyn'in desteğini açıklamasının ardından tasarının yasalaşması kesinleşti.

Hükümet, seçim için 12 Aralık'ı işaret ederken, muhalefet partileri bu tarihin öne çekilmesini istiyor.

Muhalefet partilerinin tarihi erkene çekme gerekçeleri arasında hükümete AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirme girişimi için zaman bırakmamak ve Noel nedeniyle evlerine dönecek üniversite öğrencilerinin henüz okullarındayken oy kullanmalarını sağlamak yer alıyor.

Başta İskoç Ulusal Partisi (SNP) olmak üzere bazı muhalefet partileri seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesini de talep ediyor. Brexit karşıtı kesimler, gençlerin AB üyeliğinden yana tutumlarının sandığa yansıması için bugün oylanacak erken seçim tasarısına, seçmen yaşını indirmeye dönük bir değişiklik teklifi verebilir.

Johnson hükümetinin erken seçim için verdiği son önerge, dünkü oylamada İşçi Partisinin oylamayı boykot etmesiyle gereken üçte ikilik nitelikli çoğunluğun desteğini alamamıştı.

Hükümet bunun üzerine bugün erken seçimi bir yasa tasarısı halinde sunarak, nitelikli çoğunluk gerekmeksizin kabul edilmesini mümkün hale getirmişti.

Erken seçim yasa tasarısının bu akşam Avam Kamarasında oylanması öngörülüyor.

AB Londra'nın talebi üzerine dün Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, Johnson da dün akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

Temmuzda Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarasında yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı.

Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Başbakan, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.