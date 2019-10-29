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    Mısır depolamak için Louis Vuitton sandığı

    11 bin dolar değerindeki Louis Vuitton sandığı, Ukrayna’daki bir çiftlikte mısır depolamak için kullandılar

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    Avrupa
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    Lüks Fransız markası Louis Vuitton tarafından 1880’li yılların başında üretilen tarihi eser değerindeki sandık, Ukrayna’nın küçük bir köyünde ikamet eden çiftçiler tarafından ‘mısır depolamak amacıyla’ kullanılırken bulundu.

    Lüks Fransız markası Louis Vuitton tarafından üretilen ve Rus Kraliyet Ailesi’ne ait olduğu tahmin edilen 130 yıllık sandık günümüzde bir müzede sergileniyor olsa da, bundan kısa zaman önce Ukrayna’daki bir çiftlikte tavukların yemi olan mısırları depolamak için kullanılıyordu.

    Mokhnach isimli küçük bir köyde ikamet eden Aleksandr ve Aleksandra Sokhraniç çifti, bir tarihi esere ev sahipliği yaptıklarından habersizdi. Yüzeyi markanın monogram deseniyle kaplı olan sandık, çiftin tahıllarını nemden uzak tutmalarına olanak sağlıyordu.

    Bu durum, yıllar boyunca böyle sürüp gitti. Ta ki çiftin lüks yaşama az çok aşina olan bir akrabaları, onları durumdan haberdar edene kadar. Basına verdikleri röportaja göre yaşlı çift, sandığı satmaya çalışmadı bile. Direkt bölgedeki etnografya müzesine giderek, sandığı oradaki yetkililere gösterdi.

    Ukrayna'da mısır depolamak için kullanılan Louis Vuitton sandık

    Müzenin yöneticisi Maksm Bulakh, Russia Today’e (RT) yaptığı açıklamada sandığın orijinalliğini Kiev’deki bir Louis Vuitton butiğinde teyit ettirdiğini açıkladı. 1880’li yılların başlarında üretildiği tahmin edilen sandığın değerinin, en az 11 bin dolar olduğu düşünülüyor. Bu meblağ dahi bir emekli çift için oldukça fazla olsa da, arkasında barındırdığı hikâye gereği eserin açık arttırmada çok daha pahalıya satılabileceği tahmin ediliyor. Zira Louis Vuitton marka sandıkların daha önceleri açık arttırmadan 100 bin dolardan da fazlaya satıldığı biliniyor.

    Bulakh’ın açıklamalarına göre söz konusu sandık, 1888 yılında raylardan çıkan Rus Kraliyet Treni’nden geliyor olabilir. 30 kişinin öldüğü kazada Çar Üçüncü Aleksey’in, ailesinin kurtulmasına yardımcı olmak için trenin çatısını omuzlarında taşıdığı biliniyor. Sohraniç ailesinin büyüklerinin de aralarında bulunduğu köylüler ise, kazadan kurtulan kraliyet ailesine yaptıkları yardımlardan ötürü trendeki yolcuların eşyalarından birkaçıyla ödüllendirilmişti.

    Bu senaryo, söz konusu sandığın ailenin eline nasıl geçtiğine dair olası senaryolardan yalnızca biri. Aynı zamanda söz konusu sandık, Avrupa’yı Nazi işgalinden kurtaran Sovyet askerlerinin getirdikleri savaş ganimetlerinden biri de olabilir. Bunun yanında sandığın, zengin bir Rus Çarlığı vatandaşının seyahati sırasında kaybettiği bir eşyası olabileceği de tahmin ediliyor.

    Aleksandr ve Aleksandra çifti, Louis Vuitton sandığının yerine paslanmaz çelikten bir tahıl deposu koydu. Söz konusu depo da tarihi eserle aynı görevi gördüğünden, tavuklar yaşamlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

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    Etiketler:
    Mısır, sandık, Ukrayna, Louis Vuitton
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