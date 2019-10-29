İsveç gazetesi Rusya’yı Avrupa’nın ‘tarihi düşmanı’ olarak tanımladı

İsveç’te yayınlanan Dagens Nyheter gazetesi, Rusya’yı Avrupa’nın ‘tarihi düşmanı’ olarak tanımladı ve Avrupa Birliği’ni (AB) Moskova’ya karşı el birliği yapmaya çağırdı.

Gazetede yer alan haberde, Rusya’nın Avrupa’nın ‘tarihi düşmanı’ olduğu ileri sürüldü ve AB’ye Moskova’ya karşı el birliği yapma çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, askerlerini Suriye’den çekme kararı alarak NATO’daki müttefiklerine ihanet ettiği ve bunun sonuçta Rusya’nın bir ‘zaferi’ olduğu, şu ifadelerle belirtildi:

“İttifakın bel kemiği olan ABD, Kürt müttefiklerini NATO üyesi olan başka bir ülkenin, Türkiye’nin iktidarı altında bırakarak Suriye’den firar etti. Bu dramın başlıca galibi ise Vladimir Putin Rusya’sı, tarihi düşman.”

NATO’nun Avrupalı üyelerinin böyle bir gelişmeye yönelik ‘B planı’ bulunmadığı belirtilen yazıda, şimdi AB’nin ‘Ortadoğu sayesinde daha da büyüyen’ Rus komşuya karşı el birliği yapması gerektiği vurgulandı.

Gazete, “AB ülkeleri birlikte olmalı ve ekonomik güçlerini kullanmalı, Rusya’da da, diğer bölgelerde de otoriter güçlere karşı koymalı” ifadelerini kullandı.