İtalya'dan Ocean Viking gemisine izin çıktı

İtalya, Akdeniz’de kurtardığı 104 göçmenle 10 günü aşkındır güvenli liman için denizde bekleyen Fransız sivil toplum kuruluşları (STK), Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisine limana yanaşma izni verdi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malta, Almanya, Fransa ve İtalya'nın geçen ay Valetta’da vardığı geçici yeni dağıtım sistemine yönelik uzlaşı doğrultusundaki sürecin sonuçlandığı belirtilerek, Ocean Viking’in yarın Pozzallo Limanı'na yanaşacağı duyuruldu.

Açıklamada, 104 göçmenden 70'inin Almanya ve Fransa tarafından paylaşılacağı belirtildi.

Ocean Viking gemisi, 10 günü aşkın süredir, 104 göçmenle İtalya’nın Linosa Adası'yla Malta arasındaki uluslararası sularda güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu. SOS Akdeniz de sabah saatlerinde Twitter’dan, Ocean Viking için bir an önce 'güvenli liman' çağrısı yapmıştı.

This is what an unnecessary standoff looks like on the map.



The #OceanViking is stranded since October 20, waiting for a Place of Safety for the 104 men, women & children rescued 11 days ago.



A coalition of European States must allow their disembarkation without further delay. pic.twitter.com/NU0OoLYf03 — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) October 29, 2019

Bu arada, Ocean Viking, İtalya’da siyasileri de ikiye böldü. İktidar ortağı sol eğilimli Demokratik Parti ve İtalia Viva Partisi yetkilileri, göçmenlerin denizde bekletilmesinin hoş görülemeyeceğini belirtti.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise Fransız STK’lere ait Norveç bayraklı geminin İtalya’ya yanaşmasının kabul edilemez olduğunu, mevcut hükümetle İtalya’ya gelen göçmenlerin sayısının arttığını ifade etti.