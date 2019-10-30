Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göçmen sorunu ülke için zor bir yük

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, göçmen ve sığınmacı akışındaki ani artış bağlamında ülkenin omuzlarına zor bir yükün bindiğini ve hiçbir ülkenin kendi omuzlarında 3 kıtanın sorunlarını kaldıramayacağını söyledi.

4. Avrupa-Arap İşbirliği Forumu’nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Dürüst olmak gerekirse, ülkem, özellikle son aylarda, yüzölçümü ve nüfusuna asimetrik sığınmacı ve göçmen akışıyla karşı karşıya. Uzak adalarımız boğuluyor, yerleştirme yapılarına sahip iç bölgelerimiz de ilk sorunlarla karşılaştı. Sınırlarımızı kontrol ediyoruz ve her zaman göçmen nüfusa özen gösteriyoruz. Ama hiçbir ülke kendi omuzlarında 3 kıtanın sorunlarını taşıyamaz” ifadelerini kullandı.

21. yüzyılın bu büyük sorununa ancak koordinasyon ve işbirliği içinde ortaklaşa yanıt verilebileceğini söyleyen Yunan lider, “Göç sebeplerinin ortadan kaldırılması için Avrupalılar ve Araplar arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğu ortada ve bu konunun da Forum sırasında görüşüleceğini umuyorum” dedi.

Mevcut kriz noktalarında sağlam bir barışın sağlanması ve sığınmacıların vatandaşı olduğu ülkelerle sığınmacıları kabul eden ülkelerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Miçotakis, ayrıca göçmen kaçakçılığı yapan suç ağlarına karşı mücadeledeki işbirliğinin genişletilmesi, her bir ülkenin vatandaşlarının güvenliği ve sığınmacılar ile göçmenlerin hayatı için sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Miçotakis, “Ege Denizi’ndeki sığınmacı ve göçmenlerin, yabancı çıkarların baskı aracı haline gelmemesi gerekiyor. Ayrıca sığınma hakkını alanların yeni bir vatan edinmesi, sağlıklı ve eğitimli olabilmeleri, onları kabul eden ülkelerin nüfusuna tam olarak entegre olabilmeleri için kaynaklara ihtiyaç var” diye konuştu.

Türkiye’yi eleştiren Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bazıları, onlarca yılın verilerini sorguluyor ve kabul edilemez iddialarda bulunuyorken uluslararası sorunlar çözülemez. Anladığınız gibi komşu Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesine yönelik eylemlerini ve Ege Denizi’ndeki davranışını kastediyorum. Doğu Akdeniz’in hassas bölgesini daha fazla yüklememek iyi olur. Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk yolunu takip edin.