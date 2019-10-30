Lavrov, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda: Kurtuluş Savaşı sırasındaki desteğimizi hatırlayan Türk halkına minnettarız

İsviçre’nin Cenevre kentindeki Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısı çerçevesinde dün verilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşma yaptı. Lavrov, Kurtuluş Savaşı sırasında ülkesinin sunduğu desteği hatırlamaya devam ettiği için Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Cenevre’de bugün yapılacak Suriye Anayasa Komitesi toplantısı çerçevesinde dün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyonda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘dostum’ olarak nitelendirdiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na halihazırda bir tebrik mesajı gönderdiğini, bizzat kutlamaktan da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

​Lavrov, konuşmasında “Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu o zorlu yılları çok iyi hatırlıyoruz. O yıllar Türkiye Cumhuriyeti için olduğu gibi, genç Sovyet Rusyası için de zordu. Ulusal kurtuluşu ve ulusal kimliği için verdiği mücadele sırasında ülkemin sunduğu katkıları hatırlamaya devam ettiği için Türk halkına minnettarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rusya’nın stratejik partneri olduğunu belirten Lavrov, “Türkiye ile Suriye konusunda, terörle mücadelede işbirliğimiz mevcut. Karadeniz’de de barış, istikrar ve koordinasyon için işbirliği içindeyiz. AGİT’in gerçekten birleşik bir yapı olması için işbirliği yapıyoruz. Avrupa Komisyonu ve BM’de uluslararası hukuka saygı ve uzlaşmayı teşvik için işbirliğinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Dostum Lavrov'a teşekkür ediyorum

Çavuşoğlu ise Twitter’da Lavrov’a şu sözlerle teşekkür etti: Cumhuriyetimizin 96. yaşını #İsviçre’deki vatandaşlarımızla kutluyoruz. Davetimize katılan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı dostum Lavrov’a teşekkür ediyorum.”