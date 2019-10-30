Eski Fransa Başbakanı: Rusya’ya karşı yaptırımlar amacına ulaşmıyor

Fransa’nın 2007-2012 yılları arasında başbakanlığını yapan Fillon, Atina’daki bir zirvede yaptığı konuşmada, Avrupa’nın eylemlerindeki hataların Ukrayna’da krize ve ‘yeni bir Soğuk Savaş’a yol açtığını ifade etti.

Fillon’a göre, Avrupa ABD’nin politikasını takip ediyor ve Rusya’yı bir kenara itme çabalarının Moskova’yı Pekin’le yakınlaştırdığını göremiyor.

“Uluslararası toplumdan ayrıştırmanın, yaptırımların bir faydası olmadığı gibi, yalnızca daha fazla radikalleşmeye yol açıyor” diyen Fillon, Avrupa’nın Moskova’nın tüm eylemlerine onay vermemesi gerektiğini de ekledi.

Fillon, ABD ile Çin arasındaki karşıtlığın gelecek 20 yıl jeopolitikada önemli rol oynayacağını kaydetti.