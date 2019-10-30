Kuzey Akım 2 önünde son engel kalktı: Danimarka inşaat izni verdi

Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının inşasına izin vermeyen tek ülke konumundaki Danimarka da engeli kaldırdı. Danimarka Enerji Kurumu (DEA), Kuzey Akım 2'nin ilgili kısmının Baltık Denizi'ndeki Danimarka kıta sahanlığında inşasına izin verdiğini duyurdu.

Kuzey Akım 2'nin Danimarka'dan geçmesi planlanan bölümü için Kopenhag hükümetinin Baltık Denizi'nde Bornholm Adas'nın güneydoğusundaki Danimarka kıta sahanlığında inşaat izni verdiği, DEA tarafından duyuruldu

DEA'nin açıklamasına göre, Danimarka'nın BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerine uygun olarak düzenlenen belge, boru hatlarının doğal kaynaklar ve çevre gözetilerek inşa edilmesini sağlayacak.

Hattın inşası önündeki engeller, kırmızı ışık yakan tek ülke Danimarka'nın da izin vermesiyle kalktı.

9.5 milyar euroluk (yaklaşık 60 milyar Türk Lirası) maliyetin yarısı Gazprom , kalanı Avrupalı ortakları olan Alman Wintershall and Uniper şirketi, Hollandalı-İngiliz Shell şirketi, Fransız Engine şirketi ve Avusturya’nın OMV şirketi tarafından finanse ediliyor.

Projenin işletmeci şirketi Kuzey Akım 2 AG'den bugüne dek hattın 2100 kilometreden fazlasını döşediği, gelecek haftalarda Danimarka yakınında hazırlık ve boru döşeme çalışmalarına başlayacağı açıklaması geldi.

Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2'nin Danimarka, Finlandiya, Almanya, Rusya ve İsveç kıta sahanlıklarından geçmesi gerekiyor.

Kuzey Akım 2 AG'nin açıklamasına göre, boru döşeme işlemi Rusya, Finlandiya ve İsveç sularında tamamlandı ve Almanya'da tamamlanma noktasına yaklaşırken iki tarafı birleştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanmasına az kaldı.

Gazprom'un ekim ayındaki açıklamasında, yüzde 83'ünü tamamlanan hatla ilgili tüm çalışmaların 2019 sonunda tamama ermesinin beklendiği kaydedilmişti.

Kuzey Akım 2 için Danimarka’ya ilk izin başvurusu 3 Nisan 2017’de, alternatif güzergah için 10 Ağustos 2018’de yapılmıştı. Ancak Danimarka yetkilileri, üçüncü başvuru talep etmişti. Bunun süreci öngörülenden fazla uzatacağından hareketle Danimarka yetkilileri, hattın Bornholm Adası yakınlarından geçmesinin önünü tıkayan kararı temyize götürmeye karar vermişti.

Gazprom yetkilileri ise Kopenhag'dan izin alamama durumunda Kuzey Akım 2'nin Danimarka'yı es geçerek Avrupa’ya ulaşacağını açıklamıştı.

Rusya ve Danimarka Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Jeppe Kofod, izin meselesini eylül sonunda New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda ele almıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Akım 2 katılımcılarını yaptırım uygulamakla tehdit ederken projenin Almanya’yı Rusya’ya esir edeceğini öne sürüyordu.