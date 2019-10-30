Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisi’nin soykırım kararına kınama

Azerbaycan Devlet Başkanlığı Dış Politika Bölümü Başkanı Hikmet Hacıyev, “ABD Temsilciler Meclisi’nin uydurma Ermeni soykırımıyla ilgili 296 sayılı tasarısını kınıyoruz, önyargılı ve haksız olduğunu düşünüyoruz. Bu tasarının hiçbir politik, yasal veya tarihi gerekçesi yok. Bu tasarı, Ermeni yanlısı lobi gruplarının çabaları sonucu kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Ermeni lobi çevrelerinin 1915 olaylarını siyasi spekülasyon konusuna dönüştürdüğünü kaydeden Hacıyev, “Onlar bu amaçla, Ermenilerin Güney Kafkasya ve diğer bölgelerde işlediği suçları örtmeye çalışıyor. Bu yüzdendir Ermenistan, Türkiye’nin o dönemin olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurma teklifini kabul etmiyor” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, 29 Ekim'de Ermeni Soykırımı karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.