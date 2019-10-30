AB, Türkiye’den ithal edilen gıdaların üzerindeki toksin ve pestisit kontrolünü yoğunlaştıracak

Avrupa Birliği’nin (AB), Aralık ayının ortasından itibaren Türkiye’den ithal edilen bazı gıdalar üzerindeki toksin ve pestisit denetimini yoğunlaştırmayı planladığı öğrenildi.

Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan kararnamesine göre Türkiye’den ithal edilen bazı gıdalar ile ilgili denetim yoğunlaştırılarak, ürünlere toksin ve pestisit içeriği bakımından daha titiz bir kontrol uygulanacak.

Yayınlanan belgede, “Kararname, üçüncü ülkeden gelen, AB’ye girişleri sırasında üzerlerindeki resmi kontrolün geçici olarak yoğunlaştırılacağı, hayvansal olmayan gıda ve yemlerin listesini belirliyor” ifadelerine yer verildi.

Kararname ayrıca ‘aflatoksinler, pestisit kalıntıları, pentaklorofenol ve dioksinlerin de dahil olduğu mikotoksin bulaşması riski ile ilgili olarak bir dizi gıda ve yem kategorisinin AB'ye girişini düzenleyen özel koşullar getirilmesini’ öngörüyor.

Kararnamenin ekinde ise bazıları Türk menşeili olan ve sınır geçiş noktalarında geçici olarak üzerlerindeki kontrolün yoğunlaştırılması öngörülen kuru kayısı, kayısı, kuru üzüm, limon, nar, kırmızı biber gibi gıdalar yer alıyor.

Diğer bir ekteyse Türkiye’den tedarik edilen kuru incir, fındık, kuruyemiş ve kuru meyve karışımları, yağlı tohum ezmesi, yağ ve antepfıstığı dahil edilmiş bulunuyor.

Kararnameye göre Çin, Gürcistan, Sırbistan, Suriye, ABD, Özbekistan, Azerbaycan ve İran’dan gelen bir dizi gıda da yoğun bir denetime tabi tutulacak.