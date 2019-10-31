Fransa Ulusal Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti: Tasarıya karşı çıkan vekil yok

Ulusal Meclis'te 121 'evet' oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.

'Fransa'nın YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği' kaydedilen tasarıda, harekatın IŞİD'in yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı savunuldu.

TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA BAŞÖRTÜSÜ TASARISI TEPKİSİ

Öte yandan, Türk Dışişleri Bakanlığınca da Fransa Senatosunda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısı şiddetle kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Senatosunda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Başörtüsü yasağını 'Hizmete Yardımcı Olan Kişiler' şeklinde yorumlayarak gerekçelendirmek, kamu hizmeti verenleri değil, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu, Fransa'nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir. Bunun gerek Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, gerek ülkemiz ve diğer evrensel değerlere inanan ülkeler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Fransa makamlarının, ülkelerinde İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen ve dini özgürlükleri sınırlayan bu tür ayrımcı müdahaleler yerine, İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almaları faydalı olacaktır. Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahse konu ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlı yaklaşımlarının başka bir örneğidir."

Açıklamada, senatodaki tartışmalarda aklıselim bazı hükümet üyelerinin ve milletvekillerinin bu kanun teklifinin yanlışlığına ilişkin uyarılarının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Fransa'nın bu uyarılara kulak vererek, bu hatadan döneceğini ve yasa taslağının Ulusal Meclis'te reddedileceğini umut ediyoruz." görüşüne yer verildi.