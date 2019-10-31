Ukrayna’da meclis toplantılarına gitmeyen vekiller cezalandırılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından alınan ve kanuna dönüştürülen karara göre, geçerli bir sebep göstermeden meclis toplantılarına katılmayan vekillere para cezası uygulanacak.

Alınan karara göre, bir aylık süreçte mecliste geçen oylamaların yüzde 30’undan, kurulan komisyonların yüzde 50’sinden fazlasına katılmadığı tespit edilen milletvekillerine para cezası uygulanacak ve milletvekilliği döneminde görevi esnasında yapılan harcırah, konaklama gibi harcamalar devlet tarafından karşılanmayacak.

265 milletvekilinin de onaylayarak destek verdiği karar geçtiğimiz günlerde alındı.

Kararla milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığı Ukrayna’da, meclise gitmeyen vekillerin maaşlarının ödenmeyerek devlet hazinesine aktarılacağı da açıklanmıştı.