Ermeni Apostolik Kilisesi, ABD Temsilciler Meclisi’nin soykırım kararından memnun 

Ermeni Apostolik Kilisesi Yüksek Ruhani Konseyi, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısını kabul etmesini 'tarihi adaletin restorasyonu yönünde atılmış önemli bir adım' olarak niteledi.

Kiliseden yapılan açıklamada, "Ermeni Apostolik Kilisesi Yüksek Ruhani Konseyi, soykırımla ilgili tasarının Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılıyor ve bunu tarihi adaletin yeniden sağlanması ve aziz mağdurlarımızın anısına saygı bağlamında önemli bir adım olarak kabul ediyor" dendi.

Açıklamaya göre Konsey, ABD hükümeti ve halkının, soykırımın tanınması ve gelecekte benzer suçların önlenmesi için çaba göstermeye 'aynı tarafsız tutumla' devam etmesini umduğunu ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, 29 Ekim'de Ermeni Soykırımı karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.