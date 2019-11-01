Kayıt
19:04 01 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nigel Farage

    Akıl hocası Trump'ın tavsiyesine uyan Farage'dan Johnson'a ittifak çağrısı

    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    Brexit partisi lideri Nigel Farage, Muhafazakar Parti liderliği kontenjanından Başbakan Boris Johnson'ı kendisiyle ittifak kurmazsa, 12 Aralık erken seçiminde 500'den fazla sandalyenin her biri için aday göstermekle tehdit etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sürecinde çok kritik bir dönemden geçen Britanya'ya porselen dükkanına dalan fil gibi müdahale edince, ortalık daha da karıştı. Brexit sürecinin iki başkahramanı - Muhafazakar Parti liderliği kontenjanından Başbakan Boris Johnson ile Brexit partisi lideri Nigel Farage - Trump'ın tavsiyesine uyup biraraya gelebilecek mi? Brexit kördüğümündeki Britanya siyaseti bunu tartışmaya başlarken, Trump'ın davetine Farage icabet etti ve Johnson'a çağrıda bulundu.

    Anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim'de Brexit sözünü tutamayıp ulusa rezil olan Johnson'ın 12 Aralık'ta baskın seçim talebinin, AB'nin yeni Brexit tarihi olarak 31 Ocak 2020'yi kabul etmesinin ardından,  parlamentoda onay alması sonrası, gözler seçim kampanyalarına çevrildi

    Dün gece LBC Radyo'da sunduğu programda telefonla bağlanan Trump'ı ağırlayan Farage, bugün Brexit Partisi'nin seçim kampanyasının açılışında ABD Başkanı'nın tavsiyeleri uyarınca konuştu. 

    Başbakan'a parlamento onayı almış son Brexit anlaşmasını çöpe atması ve kendisiyle 'Terk et' ittifakı kurması çağrısı yapan Brexit Partisi lideri, ilerleme kaydetmenin tek yolunun iki partiyi biraraya getirmek olduğunu söyledi. 

    İttifaka giderlerse Johson'ın büyük seçim zaferi kazanacağını iddia eden Farage, Başbakan'ı "Teklifimi reddedersen tüm Britanya çapında seçimle belirlenen her koltuğa parti olarak aday göstereceğiz" diye tehdit etmeyi ihmal etmedi.

    'İşte gerçek Brexit'

    Başbakan'ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına da "Bırak, çünkü o Brexit değil" diye karşı çıkan Brexit Partisi lideri, Johnson'a, AB'nin Kanada ile vardığı serbest ticaret anlaşmasının bir benzerini Britanya ile yapmasını sağlaması, anlaşmanın imzalanması için Temmuz 2020 mühleti koyması tavsiyelerinde bulundu. Temmuz 2020'de anlaşma imzalanmış olmazsa, Britanya'nın AB'den anlaşmasız çıkması ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ticaret kurallarına geri dönmesini önerdi. 

    "En mantıklısı bu olur. İşte gerçek Brexit diye ben buna derim" vurgusu yapan Farage, akdi takdirde ülke çapında seçimle belirlenecek 500'den fazla sandalyenin her biri için pazartesi günü adayları açıklayacaklarını iddia ederek ekledi:

    'Brexit'in tek temsilcisi oluruz'

    "Bu seçimlerde Brexit'i gerçekten temsil ederek yarışan tek parti Brexit Partisi olur."

    Bugüne dek iktidardaki Muhafazakar Parti'nin (Tory) yetkilileri, Brexit Partisi ile resmi pakt ihtimalini reddediyordu. 

    Farage'ın çağrısını BBC'ye değerlendiren bir Tory kaynağı, aşırı sağa meyleden popülist Farage ile resmen işbirliği ihtimaline "(Anamuhalefetteki) İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in arka kapıdan Downing Street 10 Numara'ya (başbakanlık konutu) girmesine yol açar. Brexit gerçekleşmez ve düğümlendiği için çalışamayan bir parlamento daha getirir" dedi. 

    Trump nasıl müdahale etti?

    Farage'ın Johnson'a çağrısını tetikleyen Trump'ın Britanya siyasetine müdahalesi oldu.

    Dün gece Farage'ın radyo programına bağlanan Farage, yakın arkadaşı Johnson'dan 'harika adam', 'bu dönem için doğru kişi' diye söz etti.

    Farage'a Johnson'la beraber çalışma tavsiyesinde bulunarak, "Harika olabilecek bir şeyler yapacak bir noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz olur" diyen ABD Başkanı, dış müdahalesine şu sözlerle tuz biber ekti:

     "(İşçi Partisi lideri Jeremy) Corbyn, ülkeniz için çok kötü olacaktır. Sizi kötü yerlere götürecektir."

    Etiketler:
    ittifak, Seçim, Jeremy Corbyn, İşçi Partisi (İngiltere), Boris Johnson, Muhafazakar Parti (İngiltere), Nigel Farage, Brexit Partisi, Brexit, AB, Avrupa Birliği, İngiltere, Britanya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı
    Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet