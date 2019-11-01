Akıl hocası Trump'ın tavsiyesine uyan Farage'dan Johnson'a ittifak çağrısı

Brexit partisi lideri Nigel Farage, Muhafazakar Parti liderliği kontenjanından Başbakan Boris Johnson'ı kendisiyle ittifak kurmazsa, 12 Aralık erken seçiminde 500'den fazla sandalyenin her biri için aday göstermekle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sürecinde çok kritik bir dönemden geçen Britanya'ya porselen dükkanına dalan fil gibi müdahale edince, ortalık daha da karıştı. Brexit sürecinin iki başkahramanı - Muhafazakar Parti liderliği kontenjanından Başbakan Boris Johnson ile Brexit partisi lideri Nigel Farage - Trump'ın tavsiyesine uyup biraraya gelebilecek mi? Brexit kördüğümündeki Britanya siyaseti bunu tartışmaya başlarken, Trump'ın davetine Farage icabet etti ve Johnson'a çağrıda bulundu.

The endorsement Labour's been hoping for?

Donald Trump backs Boris Johnson and Nigel Farage. pic.twitter.com/ImyrcxK08o — Novara Media (@novaramedia) October 31, 2019

Anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim'de Brexit sözünü tutamayıp ulusa rezil olan Johnson'ın 12 Aralık'ta baskın seçim talebinin, AB'nin yeni Brexit tarihi olarak 31 Ocak 2020'yi kabul etmesinin ardından, parlamentoda onay alması sonrası, gözler seçim kampanyalarına çevrildi.

Dün gece LBC Radyo'da sunduğu programda telefonla bağlanan Trump'ı ağırlayan Farage, bugün Brexit Partisi'nin seçim kampanyasının açılışında ABD Başkanı'nın tavsiyeleri uyarınca konuştu.

Başbakan'a parlamento onayı almış son Brexit anlaşmasını çöpe atması ve kendisiyle 'Terk et' ittifakı kurması çağrısı yapan Brexit Partisi lideri, ilerleme kaydetmenin tek yolunun iki partiyi biraraya getirmek olduğunu söyledi.

İttifaka giderlerse Johson'ın büyük seçim zaferi kazanacağını iddia eden Farage, Başbakan'ı "Teklifimi reddedersen tüm Britanya çapında seçimle belirlenen her koltuğa parti olarak aday göstereceğiz" diye tehdit etmeyi ihmal etmedi.

Nigel Farage says he wants to build a "Leave alliance across this country"



He predicts a big majority for Boris Johnson if this happens – but says if it doesn't the Brexit Party will contest "every seat in England, Scotland and Wales"https://t.co/qvpadmhxQK pic.twitter.com/AKD3Z8TKKQ — BBC Politics (@BBCPolitics) November 1, 2019

'İşte gerçek Brexit'

Başbakan'ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına da "Bırak, çünkü o Brexit değil" diye karşı çıkan Brexit Partisi lideri, Johnson'a, AB'nin Kanada ile vardığı serbest ticaret anlaşmasının bir benzerini Britanya ile yapmasını sağlaması, anlaşmanın imzalanması için Temmuz 2020 mühleti koyması tavsiyelerinde bulundu. Temmuz 2020'de anlaşma imzalanmış olmazsa, Britanya'nın AB'den anlaşmasız çıkması ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ticaret kurallarına geri dönmesini önerdi.

"Drop the deal because it’s not Brexit"



Nigel Farage says Boris Johnson should ditch his deal, adding the general election is a chance to change coursehttps://t.co/qvpadmhxQK pic.twitter.com/y7vBYlBz3q — BBC Politics (@BBCPolitics) November 1, 2019

"En mantıklısı bu olur. İşte gerçek Brexit diye ben buna derim" vurgusu yapan Farage, akdi takdirde ülke çapında seçimle belirlenecek 500'den fazla sandalyenin her biri için pazartesi günü adayları açıklayacaklarını iddia ederek ekledi:

'Brexit'in tek temsilcisi oluruz'

"Bu seçimlerde Brexit'i gerçekten temsil ederek yarışan tek parti Brexit Partisi olur."

Bugüne dek iktidardaki Muhafazakar Parti'nin (Tory) yetkilileri, Brexit Partisi ile resmi pakt ihtimalini reddediyordu.

Farage'ın çağrısını BBC'ye değerlendiren bir Tory kaynağı, aşırı sağa meyleden popülist Farage ile resmen işbirliği ihtimaline "(Anamuhalefetteki) İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in arka kapıdan Downing Street 10 Numara'ya (başbakanlık konutu) girmesine yol açar. Brexit gerçekleşmez ve düğümlendiği için çalışamayan bir parlamento daha getirir" dedi.

Trump nasıl müdahale etti?

Farage'ın Johnson'a çağrısını tetikleyen Trump'ın Britanya siyasetine müdahalesi oldu.

Dün gece Farage'ın radyo programına bağlanan Farage, yakın arkadaşı Johnson'dan 'harika adam', 'bu dönem için doğru kişi' diye söz etti.

Farage'a Johnson'la beraber çalışma tavsiyesinde bulunarak, "Harika olabilecek bir şeyler yapacak bir noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz olur" diyen ABD Başkanı, dış müdahalesine şu sözlerle tuz biber ekti:

"(İşçi Partisi lideri Jeremy) Corbyn, ülkeniz için çok kötü olacaktır. Sizi kötü yerlere götürecektir."