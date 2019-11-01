İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 yakınında şüpheli araç: Çevredeki yollar trafiğe kapatıldı

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 yakınında terk edilen şüpheli araç nedeniyle polis çevredeki yolları trafiğe kapattı. Yapılan çalışmalar sonucu, terk edilen şüpheli araçla ilgili güvenlik tehdidi bulunmadığı bildirildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, MI6 merkezi yakınındaki Vauxhall köprüsünde terk edilmiş bir şüpheli araç bulundu.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprü ile civarındaki yollar da trafiğe kapatıldı.

Köprü, ABD’nin Londra’da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.

Güvenlik tehdidi bulunmadı

Yapılan çalışmaların ardından, terk edilmiş şüpheli araçla ilgili alınan güvenlik önlemlerine son verildi.

Polisin açıklamasında, köprüye dörtlü flaşörleri açık olarak bırakılan aracın özel ekiplerce incelendiği, şüpheli bir şey bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı ve köprünün de kısa sürede açılacağı duyuruldu.

Polis, araç nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprüyle civarındaki yolları da trafiğe kapatmıştı.

Köprü, ABD'nin Londra'da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.

#Update: The Bridge #Vauxhall Bridge in #London, will be re-opened in 10 to 15 minutes from now, after a abandoned car was left with the lights on, just outside the #MI6 intelligence gathering agency building. #UK pic.twitter.com/b0vugknsj7 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 1, 2019

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