İspanya, Şili'nin iptal ettiği iklim konferansına ev sahipliği yapacak

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Şili'nin, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını açıkladığını COP25 iklim konferansının 2-13 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenleneceğini açıkladı.
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Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde iki haftadır süren gösteriler nedeniyle COP25 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapamayacaklarını açıklamıştı.
Şili'nin toplantıları iptal etmesinin ardından İspanya hükümeti, iklim konferansına ev sahipliği yapma teklifinde bulunmuştu.
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