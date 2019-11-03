DNR, 4 Kasım’da Petrovskiy bölgesinden çekileceğini duyurdu

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) Temas Grubu’ndaki temsilcisi Natalya Nikonorova, DNR’nin 4 Kasım’da Donbass’ın Petrovskiy bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye hazır olduğunu belirtti.

Natalya Nikonorova yaptığı açıklamada, “4 Kasım Pazartesi günü saat 13:00’te daha önce kararlaştırıldığı gibi DNR’nin milis güçleri, görevleri tarafların ortak kararının yerine getirilip getirilmediğini objektif bir biçimde kayıt altına almak olan AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu temsilcilerinin nezaretinde çekilmeye başlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güvenlik güçleri ile DNR milislerinin 4 Kasım’da Donbass’ın Petrovskiy bölgesinden çekilmeye başlamaları gerektiğini söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Zagorodnuk Cuma günü yaptığı açıklamada, bölgede çatışmaların devam ettiğini ileri sürerek, Kiev’in Donbass’taki Petrovskiy bölgesinden güçlerini çekeceği tarihi gözden geçireceğini belirtmişti.