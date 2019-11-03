Rus vekil: Rusya, Sırbistan-Kosova müzakerelerinde arabulucu olabilir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Rusya’nın Sırbistan ile Kosova arasında diyalog için arabulucu olabileceğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Çepa, Rusya’nın Belgrad ve Priştine arasındaki müzakere sürecinde olası rolüne ilişkin bir soru karşısında “Müzakerelerin her zaman geleceği var. Diyalog her zaman gerekli, sadece diyalogla sorunlar çözülebilir. İkili bir diyalog gerçekleştirilemezse, keskin konuları aşmaya yardımcı olacak üçüncü bir müzakereci de dahil edilmeli. Rusya bu potansiyel müzakereci olabilir” ifadelerini kullandı.

Çepa ayrıca Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic arasındaki yakın zamandaki görüşmede Kosova’daki seçimler ve iki taraf arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması konusunun gündeme getirilmiş olabileceğini söyledi. Çepa’ya göre, Belgrad bu konuda Moskova’dan yardım talep etmiş olabilir.

Koskova’daki parlamento seçimlerinde radikal Kendin Karar Al hareketi zaferin sahibi oldu. Hareketin lideri Albin Kurti’nin, Kosova’nın yeni başbakanı olabileceği düşünülüyor. Belgrad ise bu zaferi Balkanların tamamı için bir güvenlik tehdidi olarak nitelendirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belgrad ile Priştine arasında duran yakınlaşma sürecine seçimlerden sonra geri dönülmesi gerektiğini ifade etmişti.