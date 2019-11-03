Avrupa'da millilerin gecesi: Çağlar, Cenk ve Ozan'dan kritik goller

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City formasıyla İngiliz Premier Lig'de ilk golünü kaydetmesi ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamasının ardından, Türkiye milli futbol takımının diğer yıldızlarından da güzel haberler geldi.
Önce @Syncaglar sonra @CenkTosun_ şimdi de @ozankabak4 gollerini attılar @cengizunder düzeldi süre aldı, @yaziciyusuf97 her maç üstüne koyarak oynuyor @mertcetin97 de başladı, Kaan Ayhan da güzel asist yapmış. Euro 2020 yükleniyor %99 haydi hayırlısı— Ali Ece (@aliececom) November 3, 2019
Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, 90+7. dakikada Tottenham ağlarına bıraktığı golle takımının evinde berabere kalmasını sağladı.
Cenk Tosun, Tottenham ağlarını 90+7'de havalandırdı; Everton 1 puanı kurtardı— NTV Spor (@ntvspor) November 3, 2019
⚽️İşte o gol...https://t.co/BS0eigj03F pic.twitter.com/IXN2jLT8cp
Cenk Tosun'un gol sevinci 💪🇹🇷 pic.twitter.com/cs0IHP0GRb— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 3, 2019
Alman Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, Augsburg deplasmanında takımı 2-1 gerideyken 71. dakikada kafayla beraberlik golünü attı.
OZAN KÖPFT DIE KUGEL REIN!— FC Schalke 04 (@s04) November 3, 2019
⏱ 71' | #FCAS04 2:2 | #S04 pic.twitter.com/nd7Rufu7ZY
Böylece Çağlar gibi Ozan da Schalke 04 formasıyla ilk golünü kaydetti.
İlk Schalke formalı Bundesliga golünü attığın için tebrikler @ozankabak4! Gollerinin devamını diliyoruz! 👏🙌— FC Schalke 04 (@s04) November 3, 2019
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Wir gratulieren zum ersten Tor in der Bundesliga im Schalker Trikot! Weiter so, @ozankabak4! 👏🙌#S04 | #Ozan | #Kabak | #FCAS04 pic.twitter.com/6YQEoNpVa7
Gazprom sponsorluğundaki mavi-beyazlılar deplasmandan 2-3 galip ayrıldı.
Ozan Kabak haftaiçi oynanan kupa maçından sonra “performansımı beğendim” demişti, hocası David Wagner, “katılmıyorum ona, öğrenmesi gereken daha aşırı çok şey var” dedi ama yine de Nastasic’e tercih edip ilk 11’e aldı. Ve Ozan gol attı. Güzel reaksiyon.— Fatih Demireli (@FatihDemireli) November 3, 2019
Avrupa’da gol atan birçok, hatta belki her oyuncumuz, yabancı sınırı olsaydı orada olmayacaktı. Bugüne kadar hiçbir yabancı kuralının bir artısını göremedik. Mevcut kuralın çok vurucu argümanları var. Tarihin en iyi eleme grup performansını geçtim, oyuncular gitmeye devam edecek.— Fatih Demireli (@FatihDemireli) November 3, 2019
Futbol ekonomisinin bu kadar batık olduğu bir ortamda, bu kapıyı kapatmanın hiçbir manası yok. Yabancı kuralı olduğu gibi kalmalı.— Fatih Demireli (@FatihDemireli) November 3, 2019
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