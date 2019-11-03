Avrupa'da millilerin gecesi: Çağlar, Cenk ve Ozan'dan kritik goller

Avrupa’da gol atan birçok, hatta belki her oyuncumuz, yabancı sınırı olsaydı orada olmayacaktı. Bugüne kadar hiçbir yabancı kuralının bir artısını göremedik. Mevcut kuralın çok vurucu argümanları var. Tarihin en iyi eleme grup performansını geçtim, oyuncular gitmeye devam edecek.