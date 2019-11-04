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    Savaşın izlerini taşıyan şehirler

    Hollanda 2015'te Irak'taki operasyonunda 70 sivilin ölümüne sebep olduğunu kabul etti

    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
    Avrupa
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    Hollanda, Irak'ta IŞİD’le 2015'te mücadele ettiği ve koalisyon güçleri içinde yer aldığı süredeki hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiğini kabul etti.

    Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın IŞİD’le karşı yaptığı mücadelede F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında, 3 Haziran 2015'te Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El Havica ilçesinde en az 70 sivilin yaşamını yitirdiğinin doğru olduğunu belirtti.

    Bijleveld, Hollanda'nın ayrıca 21 Eylül 2015'te Musul'da IŞİD’e ait olduğu zannedilen bir eve yaptığı operasyonda ise 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle "çok üzgün" olduklarını kaydeden Bijleveld, operasyonun yapıldığı yerlerle ilgili eksik ve yanlış bilgi edindiklerini fakat operasyonun kendisinin yanlış olmadığını savundu.

    ‘Sivil kayıp riskinin tamamen ortadan kaldırılması imkansız’

    Rakka
    © AP Photo / Gabriel Chaim
    ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye ve Irak'ta 1.321 sivili öldürdüğünü itiraf etti
    Bijleveld, savaş ortamında sivil kayıp riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının imkansız olduğunu ifade etti.

    F16 pilotları gibi bireysel şahısların, sadece şahsen bir ceza gerektiren suç işlediklerinde ceza kanunları uyarınca sorumlu olduklarını vurgulayan Bijleveld, Savunma Bakanlığı’nca yapılan araştırmada, yasa dışı güç kullanılmadığı sonucuna varıldığını belirtti.

    Bijleveld, operasyonda sivillerin hayatını kaybetmesinin 2015'te Savunma Bakanlığı’nca bilindiğine işaret ederek, Temsilciler Meclisi’nin bir önceki Savunma Bakanı Jeanine Hennis tarafından bu konuda yanlış bilgilendirildiği bilgisini de paylaştı.

    Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesinin yaptığı araştırmayla ilgili 18 Ekim'de yayımlanan haberde, 3 Haziran 2015'te Hollanda'nın IŞİD’e karşı yaptığı mücadelede, F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında El Havica ilçesinde 70 sivilin yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.

    Araştırmada, bomba üreten bir fabrikaya yapılan hava saldırısında, El Havica ilçesinde bir semtin yerle bir olduğu, bunun IŞİD’e karşı yapılan mücadelenin "koalisyon güçlerinin en kanlı saldırılarından biri olduğu" açıklanmıştı.

    Bilgi edinmek için yapılan başvurular reddedildi

    IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon
    © AFP 2019 /
    'Koalisyonun Suriye'nin kuzeyindeki bombardımanında 30'dan fazla kişi öldü'
    Araştırmada, Hollanda tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında daha fazla net bilgi edinmek için 2016'da Hollanda Savunma Bakanlığı’na, 2018'de de iki kez Hollanda Savcılığı’na yapılan başvuruların reddedildiği aktarılmıştı.

    Hollanda Savcılığı’nın, geçen yıl olayı araştırdığı ve soruşturmanın devam etmesi için bir sebep olmadığı kanısına vardığı bilgisi paylaşılmıştı.

    Araştırmada, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) söz konusu operasyonda 70 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladığı, Hollanda Savunma Bakanlığı’nca ise ülkenin hava operasyonuna dahil olduğu konusunda henüz doğrulama gelmediği belirtilmişti. 

    Bu yıl temmuz ve eylülde Irak'ta kurban yakınlarıyla görüşüldüğü ifade edilen araştırmada, hava saldırısı düzenlenen fabrikanın etrafında mülteci kampları bulunduğu ve bu bilindiği halde saldırının gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı bildirilmişti.

    Operasyonda, siviller arasında ölenlerin daha fazla olduğu ve yüzlerce yaralının yanı sıra 23 çocuğun da hayatını kaybettiği kaydedilmişti.  

    Etiketler:
    Pentagon, ABD, Jeanine Hennis-Plasschaert, Musul, El Havica, Kerkük, Ank Bijleveld, Irak, F16, IŞİD, Hollanda
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