Almanya’dan ‘kayyum’ açıklaması

’nın açıklamasına göre Kofler şu ifadeleri kullandı: “Demokratik seçimlerin sonucuna saygı duyulması, işleyen demokrasinin ön koşuludur. Bu yüzden Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve tutuklanmasını endişeyle izliyorum., uluslararası düzeyde yerine getirmeyi taahhüt ettiği temel hukuk devleti ve insan hakları ilkelerinin gözetilmesi yönünde sorumluluk taşıyor.fırsatları azalınca eninde sonunda radikal hareketlerin bundan faydalanması tehdidi doğar”.