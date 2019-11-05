Lufthansa'da kabin personeli 2 günlük greve gidiyor

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı sendika, Almanya'daki havalimanlarında 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de 48 saatlik iş bırakma kararı aldı.

Lufthansa'da çalışan kabin personeli, ücretlerinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 20 Ekim'de Frankfurt ve Münih havalimanlarında 5 saatliğine işi bırakmıştı.

Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2.4-3 milyar euro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, rakamı 2-2.4 milyar euro olarak revize etmişti.