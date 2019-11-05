Berlin'den Charlie kontrol noktasındaki 'ABD askerlerine' yasak

Yıkılan Berlin Duvarı'nın 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinmesine sahne olmuş, casusluk filmlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş Charlie kontrol noktası, turistlerin fotoğraf çektirmek için kuyruk olduğu ABD askerlerinden mahrum bırakıldı. Dönemin ABD askerlerini canlandıran aktörlerin turistleri haraca kestiği ortaya çıkınca izinleri iptal edildi.

Soğuk Savaş döneminde 1961-1989 arası Berlin'i Doğu ve Batı olarak ikiye bölen Berlin Duvarı'nın en meşhur geçiş noktası 'Checkpoint Charlie', bugün Almanya'nın başkentini ziyaret eden turistlerin en rağbet ettiği yerlerden biri. Ancak Berlin Duvarı'nın ikonik geçiş noktasına ABD askerlerini canlandıran aktörlerle fotoğraf çektirmek için gidenler hayal kırıklığına uğrayacak. Zira yetkililer Soğuk Savaş dönemi muhafızlarının canlandırılmasını yasakladı.

Checkpoint Charlie: Berlin bans 'US soldiers' from Cold War crossing https://t.co/PuMpnf4n1o — BBC News (World) (@BBCWorld) November 4, 2019

Geçmişte ABD'nin kontrol ettiği ve Batılı müttefiklerin 'Checkpoint Charlie' dediği noktada dönemin kapısı, bariyerleri, sinyal sistemi ve krizlerinin yansıtıldığı bilboardlar yer alırken, dönemin ABD askerlerini canlandıranlarla fotoğraf çektirmek de vazgeçilmez turistik faaaliyetlerden biriydi. Sadece turistlerin verdiği bahşişleri kabul ettiklerini söyleyen bu kişilere operasyon düzenleyen polis, turist kılığında kalabalığa karışarak ziyaretçilerin fotoğraf başı 4 euro ödemeye zorlandığını belirledi. Hatta bu parayı ödemeyi reddeden turistlerin bazılarının sözlü saldırıya uğradığını ve peşine düşüldüğünü saptadı.

Berlin bans performers posing as US soldiers at Checkpoint Charlie https://t.co/msseFu1xYi — The Guardian (@guardian) November 4, 2019

Polisin talebi üzerine Berlin Kamu Düzenini Sağlama Dairesi aktörlerin ABD askerleri kılığına girmesi ve turistlerle fotoğraf çektirmesine yönelik iznini kaldırdı.

Ancak işlerin iyi gittiği günlerde 5 bin dolar kazanabilen aktörler, bu karlı gösteriyi mücadele etmeksizin bırakacağa benzemiyor.

'Checkpoint Charlie'de aktörleri istihdam eden 'Dance Factory' isimli ajansın yöneticisi Tom Luszeit, Bild gazetesine şöyle konuştu:

"Bu ani yasak kararını anlayamıyorum. En az altı arkadaşımızı işten çıkarmak mecburiyetiyle karşı karşıyayım. Ama vazgeçmeyeceğiz, mutlaka geri döneceğiz."

Luszeit, ödeme yapmaya yanaşmayan turistlerin taciz edildiği suçlamalarını da reddetti.

Actors have been banned from posing with tourists at Berlin's iconic Checkpoint Charlie after reports that some visitors were being pressured into paying for photos.



The US control station marked the crossing point between East and West Berlin. https://t.co/yDxdBYx747 — DW Politics (@dw_politics) November 4, 2019

Ama Berlin Kamu Düzenini Sağlama Dairesi, ajansa, "Yeniden çıkarmayı planlamadığımız izin olmaksızın yapacağınız eylemler yasadışıdır" diye uyarı yazısı gönderdi.

Alman başkentinin çoğu sakini, 'Checkpoint Charlie'nin Berlin'in 'Disneyland'ına çevrilmesinden rahatsızlık ifade ediyor.

'Visit Berlin' turizm acentası yöneticisi Burkhard Kieker bile Tagesspiegel'e verdiği röportajda, şehrin en turistik noktasını 'göz zevkini bozan çirkinlik' diye niteledi.

FOX NEWS: Berlin bans actors from impersonating US soldiers at iconic Cold War crossing

Berlin bans actors from impersonating US soldiers at iconic Cold War crossing



Authorities in Berlin have banned a group of actors from wearing U.S. Army uniforms at Checkpoint Charlie, t… pic.twitter.com/N2WkqXm3wh — THE WORLD WIDE NEWS (@haseebsl98) November 5, 2019

27 Ekim 1961'de Doğu Almanya yetkililerinin operaya gitmek için geçen bir ABD'li diplomatın belgelerini kontrol etme yetkisine sahip olup olmadığı üzerinden çıkan bir ihtilaf, Charlie kontrol noktasında ABD ile Sovyet tanklarının karşılıklı olarak namlularını birbirine çevirip 16 saat tetikte beklediği bir krize yol açmıştı. O gün atılabilecek tek kurşunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceği belirtilmiştir.