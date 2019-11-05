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    Almanya başkentindeki Berlin Duvarı'nın en meşhur geçiş noktası olan Charlie kontrol noktasında ABD askerlerini canlandıran aktörler

    Berlin'den Charlie kontrol noktasındaki 'ABD askerlerine' yasak

    © REUTERS / Michael Dalder
    Avrupa
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    Yıkılan Berlin Duvarı'nın 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinmesine sahne olmuş, casusluk filmlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş Charlie kontrol noktası, turistlerin fotoğraf çektirmek için kuyruk olduğu ABD askerlerinden mahrum bırakıldı. Dönemin ABD askerlerini canlandıran aktörlerin turistleri haraca kestiği ortaya çıkınca izinleri iptal edildi.

    Soğuk Savaş döneminde 1961-1989 arası Berlin'i Doğu ve Batı olarak ikiye bölen Berlin Duvarı'nın en meşhur geçiş noktası 'Checkpoint Charlie', bugün Almanya'nın başkentini ziyaret eden turistlerin en rağbet ettiği yerlerden biri. Ancak Berlin Duvarı'nın ikonik geçiş noktasına ABD askerlerini canlandıran aktörlerle fotoğraf çektirmek için gidenler hayal kırıklığına uğrayacak. Zira yetkililer Soğuk Savaş dönemi muhafızlarının canlandırılmasını yasakladı. 

    Geçmişte ABD'nin kontrol ettiği ve Batılı müttefiklerin 'Checkpoint Charlie' dediği noktada dönemin kapısı, bariyerleri, sinyal sistemi ve krizlerinin yansıtıldığı bilboardlar yer alırken, dönemin ABD askerlerini canlandıranlarla fotoğraf çektirmek de vazgeçilmez turistik faaaliyetlerden biriydi. Sadece turistlerin verdiği bahşişleri kabul ettiklerini söyleyen bu kişilere operasyon düzenleyen polis, turist kılığında kalabalığa karışarak ziyaretçilerin fotoğraf başı 4 euro ödemeye zorlandığını belirledi. Hatta bu parayı ödemeyi reddeden turistlerin bazılarının sözlü saldırıya uğradığını ve peşine düşüldüğünü saptadı.

    Polisin talebi üzerine Berlin Kamu Düzenini Sağlama Dairesi aktörlerin ABD askerleri kılığına girmesi ve turistlerle fotoğraf çektirmesine yönelik iznini kaldırdı. 

    Ancak işlerin iyi gittiği günlerde 5 bin dolar kazanabilen aktörler, bu karlı gösteriyi mücadele etmeksizin bırakacağa benzemiyor. 

    'Checkpoint Charlie'de aktörleri istihdam eden 'Dance Factory' isimli ajansın yöneticisi Tom Luszeit, Bild gazetesine şöyle konuştu:

    "Bu ani yasak kararını anlayamıyorum. En az altı arkadaşımızı işten çıkarmak mecburiyetiyle karşı karşıyayım. Ama vazgeçmeyeceğiz, mutlaka geri döneceğiz."

    Luszeit, ödeme yapmaya yanaşmayan turistlerin taciz edildiği suçlamalarını da reddetti.

    Ama Berlin Kamu Düzenini Sağlama Dairesi, ajansa, "Yeniden çıkarmayı planlamadığımız izin olmaksızın yapacağınız eylemler yasadışıdır" diye uyarı yazısı gönderdi. 

    Alman başkentinin çoğu sakini, 'Checkpoint Charlie'nin Berlin'in 'Disneyland'ına çevrilmesinden rahatsızlık ifade ediyor. 

    'Visit Berlin' turizm acentası yöneticisi Burkhard Kieker bile Tagesspiegel'e verdiği röportajda, şehrin en turistik noktasını 'göz zevkini bozan çirkinlik' diye niteledi.

    27 Ekim 1961'de Doğu Almanya yetkililerinin operaya gitmek için geçen bir ABD'li diplomatın belgelerini kontrol etme yetkisine sahip olup olmadığı üzerinden çıkan bir ihtilafCharlie kontrol noktasında ABD ile Sovyet tanklarının karşılıklı olarak namlularını birbirine çevirip 16 saat tetikte beklediği bir krize yol açmıştı. O gün atılabilecek tek kurşunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceği belirtilmiştir. 

    Etiketler:
    3. Dünya Savaşı, Checkpoint Charlie, Charlie kontrol noktası, Soğuk Savaş, ABD askerleri, Berlin, Berlin Duvarı, Almanya
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