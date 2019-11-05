Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya katılacak

Ukrayna’da yayın yapan 1+1 televizyonuna konuşan Jens Stoltenberg “Tüm müttefikler Ukrayna’nın NATO üyesi olmasına karar verdi. Karadağ, sadece iki yıl önce NATO’ya katıldı. Kuzey Makedonya birkaç ay içinde NATO’ya üye olacak. Bunu daha önce gördük, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra. Polonya, Baltik ülkeleri. Bunların NATO’ya üye olacağını kimse hayal bile edemezdi” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO’ya üye olabilmesi için, Kiev’e reformları güçlendirme ve toplumu modernize etmesinde yardımcı olacakları sözünü verdi.

Bir gazetecinin “NATO, Ukrayna’yı Avrupa ve Rusya arasında bir ‘gri bölge’ olarak bırakabilir mi?" sorusuna Stoltenberg, "Bu ülke ittifakın 40 ortağından biridir" yanıtını vererek şunları söyledi:

“Bazı ülkeler için ortaklık, üyelik yolunda atılan ilk adımdır. Ancak tüm ülkeler için ortaklık, NATO ile süreklilik esasına dayalı ilişkidir. ‘İlişki yok’ statüsüyle ‘tam üyelik’ statüleri arasında büyük bir mesafe olduğu anlaşılmalıdır.”

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna’nın tam üyeliği için NATO’nun bu ülkeyle birlikte neler yapabileceğini 'düşünmek' gerektiğini de sözlerine ekledi.

Stoltenberg, Ekim ayının sonunda Ukrayna Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, ittifaka giden yolun kolay olmadığını ve bu yolu yürümek isteyenlerin önemli reformlar yapmaları gerektiğini, ancak NATO’nun kapılarının Ukrayna’ya açık olduğunu belirtmişti.