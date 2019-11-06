Merkel hayalini anlattı: Berlin Duvarı hiç yıkılmamış olsa ne yapıyor olurdu?

Angela Merkel, Berlin Duvarı’nın 1989’da hiç yıkılmamış olması halinde şu anda ABD boyunca arabayla gezip, Bruce Springsteen dinliyor olabileceğini söyledi. Ancak Merkel, tercihinin Amerikan arabasından değil Doğu Almanya yapımı ikonik bir Tranbant’tan yana olacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Duvarı’nın hiç yıkılmamış olduğu 'paralel evrende' nerede ve ne yapıyor olabileceğini Der Spiegel dergisine verdiği bir röportajda anlattı.

Almanya’nın hâlâ bölünmüş olması halindeki soru karşısında Merkel’in Melanie Amann’a ilk yanıtı, “Biz kesinlikle karşılaşmamış olurduk, burası kesin” oldu.

Ne yapıyor olabileceği konusundaki ısrarlı sorular üzerine Merkel, hayalini anlattı; “İlk uzun yolculuğumun Amerika’ya olmasını isterdim. Büyüklüğü, çeşitliliği ve kültürü nedeniyle. Rocky Dağları’nı görmek, arabayla gezmek ve Bruce Springsteen dinlemek- bu benim hayalimdi.”

Bu seyahatleri bir Amerikan arabasıyla mı yapmak istediği sorulan Merkel, “Daha küçük arabaların dostuyum. Bir Trabant’tan (Doğu Almanya yapımı bir otomobil) daha iyi ne olabilir ki?” ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca, ülkesi Almanya’yı keşfetmeyi isteyeceğini de söyledi.

Der Trabant 603 war ein Konzeptfahrzeug des VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. In seiner Gestaltung ähnelt er sehr stark dem VW Golf I, der aber erst Mitte der 70er-Jahre auf den Markt kam. Ab 1967 sollte er in Serie gehen, jedoch beendete das Politbüro dieses Projekt. #DDR pic.twitter.com/CEi0NsGNYe — DDR 🇩🇪 (@DDROffiziell) July 28, 2019

'Emekli olmuş olurdum'

Doğu Almanya’da büyüyen 65 yaşındaki Merkel, söz konusu paralel evrende çoktan emekli olmuş olabileceğini dolayısıyla Alman Demokratik Cumhuriyeti’nden (GDR) ayrılmasına izin verileceğini belirtti.

Merkel, “GDR’de kadınlar 60 yaşında emekli oluyordu, yani pasaportumu beş yıl önce almış olabilirdim ve Amerika’ya seyahat ederdim. GDR’de emeklilerin seyahat özgürlüğü vardı, sosyalist bir işçi olarak artık ihtiyaç duyulmayan herkesin ayrılmasına izin vardı” dedi.

Almanya, 9 Kasım’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30. yıldönümünü anmaya hazırlanıyor.

'Hayat özgürleşti ancak kolaylaşmadı'

Röportajda, bir uyarıda da bulunan Angela Merkel, hükümetten hoşnutsuz olmanın ya da hayal kırıklığı yaşamanın insanlara ‘nefret etme hakkı’ vermediğini savundu. Merkel’in bu sözleri, oy oranını artıran sağcı parti Almanya için Alternatif’e (AfD) üstü kapalı bir gönderme olarak yorumlandı.

Merkel, “Barışçıl dönüşümden sonra pek çok Doğu Almanyalı için hayatın özgür bir hale geldiğini ancak daha kolay olmadığını biliyorum. Ancak açık olmak zorundasınız: toplu taşımadan, sağlık yardımdan, devletten veya kendi yaşamlarınızdan memnun değilseniz, bu size nefret etme ve küçümseme hakkını vermez” diye konuştu.

AfD, Saksonya, Brandenburg ve Thuringia gibi iki Almanya’nın birleşmesinin ardından 30 yıl geçmesine karşılık kendilerini hâlâ dezavantajlı hisseden eyaletlerde sandıktan ikinci parti olarak çıkmıştı.

Merkel ise özellikle artan göç dalgası ve göçmen politikaları nedeniyle Alman kamuoyundaki desteğini büyük oranda kaybetti.