Erdoğan'ın Kapıları açarız' diye seslendiği AB'den sığınmacı akışının durdurulması için Türkiye'ye 50 milyon euro

Erdoğan'ın "Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya" restinin ardından, AB, sığınmacıların Türkiye'den çıkışını engellemeye yönelik adım attı. Avrupa Komisyonu, Türkiye’de sahil güvenlik kapasitesinin artırılması ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 50 milyon euro'luk kaynak hazırladığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, Türkiye’de sahil güvenlik birimine aktarılmak üzere yaklaşık 50 milyon euro'luk ödeme yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Brüksel’de konuşan Popowski, Komisyon’un bu amaçla yaklaşık 50 milyon euro'ya varan tutarda bir dizi önlem için hazırlık yaptığını belirtti.

EU readies to pay Turkey to boost coast guard https://t.co/iWnBXIp52T pic.twitter.com/PTG8Tk0te1 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 6, 2019

'Barınma merkezlerinin iyileştirilmesi, oturma izni bulunanların entegrasyonu'

Paranın bir bölümünün Türk sahil güvenliğinin arama ve kurtarma kapasitesinin artırılması, geri kalanının sığınmacıların barınma merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesi ve oturma izni bulunanların Türk toplumuna entegrasyonuna kanalize edileceğini vurguladı.

Paranın Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci çerçevesindeki 'katılım öncesi mali yardım bütçesinden' ve ayrı bir 'barış ve istikrar fonundan' çekileceği bildirildi.

Komisyon, 31 Ekim'de Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılara insani yardım olarak 663 milyon euro gönderdiğini duyurmuştu.

'AB, harekata ve güvenli bölgeye karşı'

Komisyon yetkilisi Popowski, ekim başında Ankara'da yapılan görüşmelerde Türk tarafının Komisyon'un Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos'tan doğrudan daha fazla para talep ettiğini aktararak şunları söyledi:

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyonu işleri daha da karmaşıklaştırdı. AB sığınmcıların o bölgeye gönderilmesi girişimlerinin hiçbirine müdahil olmak istemiyor ve Türkiye'nin her türlü askeri eylemini finanse etmeyi reddediyor."

Sığınmacı akışı yeniden tırmandı

2015 sığınmacı krizi sonrası AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma sayesinde durulan Avrupa'ya sığınmacı akışı son dönemde yeniden tırmandı.

Türkiye’den Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısında büyük artış yaşandığı dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Avrupa’dan eleştirilere "Kapıları açarız" yanıtını verdi.

Türkiye'den 46 bin 546 sığınmacı aktı

Bu açıklamanın endişe dalgaları yaydığı Avrupa Birliği'ne (AB) bu yılın ocak-eylül ayları arasında Türkiye'den 46 bin 546 sığınmacı giriş yaptı.

Ege'deki Yunan adalarında kampların dolup taşması nedeniyle, Atina, yıl sonuna kadar 20 bin sığınmacının ana karaya nakledilmesi operasyonu başlattı.