Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye’yi Rusya’nın kucağına itmek stratejik hata

Alman Federal Meclisi’nde konuşan Maas, “Biz, Dışişleri Bakanlığı olarak Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusundaki savaşı sürdürmesine hazırlandık. Silah ihracatı ve ekonomik yaptırımlardan bahsediyorum. Ama Türkiye’nin NATO üyeliğinin gelecekte de devam edeceğini göz önünde bulundurmanın bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’yi NATO’dan dışlayıp Rusya veya Çin’in kucağına itmek stratejik açıdan yanlış” ifadelerini kullandı.

Maas, “Eğer savaş sürdürülecekse, ki halihazırda öyle bir şey yok, yeni tedbirleri devreye sokmaya hazırız” diye ekledi.

Ayrıca şu anda Suriye’nin onarımına katılmaya uygun koşullar görmediklerini dile getiren Dışişleri Bakanı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Suriye’nin onarımına katılmamız için Rusya bize baskı yapıyor. Biz uluslararası düzeyde, “küçük Suriye grubu” kapsamında, yani Fransa, İngiltere ve ABD ile birlikte, onarıma yardım konusunun sadece politik sürecin sonuç vermesi durumunda bizim için kabul edilebilir olacağı yönünde anlaştık. Halihazırda hiçbir sonuç elde edilmiş değil ama yine de politik sürece destek veriyoruz, bu sürece katılıyoruz, Cenevre’deki konferansların gerçekleşmesi için lojistik ve finansal olarak (BM Özel Temsilcisi) Geir Pedersen’e destek veriyoruz."

'Suriye için fon ayrılması henüz mümkün değil'

Ayrıca Astana sürecinin bazı üyeleriyle çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Maas, Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki görüşmeleri örnek gösterdi. Alman Bakan, “Ama Suriye’nin onarımı için fon ayrılması henüz mümkün değil” diye söyledi.

