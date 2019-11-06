Azerbaycan'dan Rusya'ya Dağlık Karabağ notası

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Boçarnikov, tanınmamış Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Masis Mailyan ve Kültür Bakanı Lernik Ovannisyan'ın Moskova'da temaslarda bulunması nedeniyle bakanlığa çağrıldı.

Bakanlık, Rus elçi Boçarnikov'a nota verildiğini belirtti.

Azeri Dışişleri, bu tür ziyaretlerin provokatif niteliğe sahip olduğunu ve Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün aleyhine olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin, Azerbaycan SSC’inden ayrıldığını açıkladığı Şubat 1988’de başlayan ihtilaf nedeniyle, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerildi. Eylül 1991’de Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, Stepanakert kent merkezinde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti.

Azerbaycan, askeri çatışmalar devam ederken Dağlık Karabağ üzerinde kontrolü kaybetti. 1992 yılından beri AGİT Minsk Grubu çatısı altında sorunun barışçıl çözümü için müzakereler sürüyor. Azerbaycan toprak bütünlüğünün korunması konusunda ısrar ederken, Ermenistan tanınmamış cumhuriyetin çıkarlarını savunuyor. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti müzakerelerde yer alamıyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde