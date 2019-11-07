Eski Avam Kamarası Başkanı: Brexit, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük hatası

Eski Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Brexit’in İngiltere’nin '2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük hatası' olduğunu söyledi.

Londra’da Foreign Press Association’da uluslararası basınla bir araya gelen eski Avam Kamarası Başkanı John Bercow, “Bence Brexit İngiltere’nin savaştan bu yana yaptığı en büyük hata. Başbakan Boris Johnson’a saygım var ama Brexit bize yaramıyor. AB gibi bir güç bloğunun parçası olmak daha iyi” dedi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda yapılan Brexit tartışmalarında aldığı kritik kararlarla sürece yön veren Bercow, “Benim görevim parlamentonun haklarını savunmaktı. Parlamentonun haklarını savunduğum için özür dilemem” diye konuştu.

Parlamentoya sunulan ve üst üste reddedilen Brexit anlaşmalarının sürecin sadece ilk aşaması olduğunu belirten Bercow, Brexit'in sonraki aşamalarının İngiltere’yi 5, 10, hatta 15 yıl daha meşgul edeceğini kaydetti.

Parlamentonun Brexit konusunda yıllardır bölünmüş olduğunu dile getiren Bercow, “Parlamento bölünmüş olmasıyla aslında ülkeyi yansıtıyor veya temsil ediyor çünkü Brexit konusunda ülke de bölünmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Johnson'ın kararını Türkiye'de öğrenmiş

Başbakan Johnson’ın, Brexit sürecinde milletvekillerinin muhalefetini engellemek için ağustos ayında parlamentoyu 5 hafta tatil kararı aldığını tatilini yapmakta olduğu Türkiye’de duyduğunu anlatan Bercow, “Bu kararın anayasal rezalet olduğunu söyledim. Doğru yol değildi, parlamentoya saygılı değildi” değerlendirmesinde bulundu.

Bercow, geçen hafta Avam Kamarası Başkanlığını bırakmasının ardından anılarını kaleme almaya başladığını da belirterek, kitabın gelecek yılın ilk çeyreğinde yayımlanacağını sözlerine ekledi.