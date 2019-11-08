Fransız yönetici, idrarlarını kaçırırken izlemek için kadın çalışma arkadaşlarına gizlice ilaç verdi

Fransa’da üst düzey bir yöneticinin, kadın çalışma arkadaşlarının içeceklerine gizlice diüretik ilaçlar karıştırdığı, böylece onları işyerinde idrarlarını kaçırırken izlediği öne sürüldü.

Fransa Kültür Bakanlığı alışılmadık bir skandalla çalkalanıyor. Üst düzey bir yöneticinin, kadın çalışma arkadaşlarını idrarlarını yaparken izlemek için gizlice idrar atılımını kolaylaştıran diüretik ilaçlar verdiği iddia edildi.

Tam 10 yıl boyunca devam eden skandalda, iddialara göre söz konusu yönetici, kadınların bacaklarının fotoğraflarını gizlice çekti ve ‘deneyimlerini’ Excel tablosu olarak kaydetti.

Libération gazetesinin haberine göre, olayın mağduru olan kadınların pek çoğu İnsan Kaynakları bölümünde çalıştığı belirtilen adamla iş görüşmesi yaptı. Kadınlar, aşağılanmış hissettiklerini söyledi.

Fransız basını tarafından adıolarak açıklanan adamın, geçen sene bir toplantı sırasında gizlice fotoğraf çekmeye çalışırken bir iş arkadaşı tarafından yakalandığı ve böylece olayın ortaya çıktığı belirtildi.

Yapılan araştırmada adamın bilgisayarındaki Excel sayfaları bulundu. Bu sayfalarda kadın çalışma arkadaşlarını işyerinde idrarını yapmaya zorladığı 200’den fazla kayıt olduğu görüldü.

Adam görevden alınırken, Paris Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Adam, ‘tehlikeli maddeler verme’, ‘konumunu kötüye kullanarak cinsel saldırı’, ‘mahremiyetin ihlali’ ve ‘ilaç yasalarını ihlal’ ile suçlanıyor.

Davranışlarının ‘dürtüsel’ olduğunu iddia eden adam, Libération gazetesine yaptığı açıklamada şu anda psikiyatrik tedavi gördüğünü söyledi.