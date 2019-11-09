Polonya'da yeni kabine açıklandı, başbakan değişmedi

Polonya'da 13 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin galibi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yeni kabineyi açıkladı. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin önümüzdeki dönem de başbakanlık görevini sürdürmesi kararlaştırılırken, yeni kabinede önceki kabinede yer alan 10 bakanın koltuğunu koruduğu görüldü.

13 Ekim'de genel seçimlerin yapıldığı Polonya'da yeni kabine belirlendi. Parlamentonun alt kanadı olan Sejm seçimlerinde oyların yüzde 43.59'unu alarak ülkeyi 4 yıl daha yönetme hakkı kazanan PiS'in bugünkü Siyasi Komite toplantısında yeni kabineye son şekli verildi.

Başbakan Mateusz Morawiecki'nin önümüzdeki dönem de başbakanlık görevini sürdürmesi kararlaştırılırken, önceki kabinede yer alan 10 bakan da koltuğunu korudu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başbakan Mateusz Morawiecki yeni hükümetin kısa, uzun ve orta vadeli hedefler için çalışacak oldukça fonksiyonel ve kabiliyetli bir ekip olacağını söyledi.

Morawiecki, partisinin şimdiye kadar başlattığı programları ve vaatleri yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Morawiecki'nin ardından söz alan PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski ise önümüzdeki 4 yıl boyunca her açıdan Polonyalıların durumunun bugünkünden daha iyi olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizerek “Yeni hükümet geçtiğimiz dönem başlattığımız 'iyi değişimin' devamı niteliğinde olacak” diye konuştu.