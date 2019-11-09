Donbass’taki güçler temas hattından çekilmeye başladı

Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri, Donbass’ın Petrovskoe yerleşimindeki temas hattından güçlerini çekmeye başladı.

Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin ve Ukraynalı askerlerin çekilmeye hazır olduklarını gösteren işaret fişekleri fırlattıkları, şu andaysa direnişçilerin Petrovskoe yerleşiminin yakınındaki mevzilerini terk ederek kamyonlara bindikleri belirtiliyor.

Diğer yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri, çekilme sürecini takip ediyor.

Petrovskoe yerleşimi bölgesinde asker ve gereçlerin çekildiği yerde Donetskli yetkili Ruslan Yakubov, AGİT gözlemcileri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri yetkilileri bulunuyor.

Öte yandan Ukraynalı askeri yetkililer de, Petrovskoe yerleşimi bölgesinden asker ve gereçlerin çekildiğini doğruladı.