Jakub Mielnik, Wpost gazetesi için kaleme aldığı “Macron, Kremlin’in yararlı budalası” adlı yazısında, müttefiklere ABD’ye güvenmeme çağrısını yapan Fransa liderinin kendisinin müttefiklere yardım etme niyetinde olmadığını iddia etti. Fransa’nın saldırı tehdidiyle karşı karşıya olmadığını belirten gazeteci, Polonya, Litvanya, Letonya, Romanya ve Estonya’ya işaret ederek Doğu Avrupa ülkelerinin böyle bir sorunla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Polonyalı gazeteci, potansiyel “saldırganın” adını vermedi.

Avrupa ülkelerin, Washington’un desteği olmadan kendi güvenliğini sağlama yeteneğine sahip olmadığı savunulan yazıda, soğuk savaş döneminde ve Sovyetler dağıldıktan sonra Avrupa’nın artan sorunlar karşısında çaresiz kaldığı ifade edildi.

Mielnik, “Diplomatik çaresizlik ve askeri alanındaki kararsızlık, 1990’lı yıllarda Yugoslavya’da kanlı savaşın patlak vermesinin temel nedenleriydi. Bu savaşa ancak Amerikalılar müdahale ettikten sonra son verildi. Avrupalı müttefiklerin itibarını zedelememek için bu operasyon NATO adı altında gerçekleştirilmişti” diye yazdı.

Ancak Polonyalı gazeteci, “Amerikalıların müdahalesinin”, çoğunlukla sivillerin öldüğü ve tükenmiş uranyum mühimmatıyla gerçekleştirilen bombardımanlardan oluştuğunu belirtmedi.

Yazısı boyunca Fransa liderine yönelik sert ifadeler kullanan Mielnik, Macron için “dikkatleri kendi kusurlarından başka yere çekmek için kuyruğunu açan numaracı” nitelendirmesinde bulundu. Polonyalı gazeteci, Macron’un sürekli uluslararası politikadaki yoksunluktan şikayetçi olduğunu, bu yüzden ona “toplum karşısında ağlama” şansı sunulması gerektiğini yazdı.