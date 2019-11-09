İspanya yarın sandık başına gidiyor

İspanya'da 37 milyon kayıtlı seçmen, 6 ay aradan sonra yarın bir kez daha erken genel seçimlerde oy kullanacak.

Son 4 yılda 4. kez sandığa gidecek İspanyolların oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başlayacak, 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 18 yaşını doldurmuş kişilerin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde İspanya'da 34 milyon 872 bin 49, yurt dışında ise 2 milyon 128 bin 559 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçimler için ülke genelinde 22 bin 867 oy kullanma merkezinde 59 bin 358 seçim masası kurulduğu, toplam 211 bin 200 sandık konulduğu bildirildi.

Diğer yandan seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 92 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağı belirtildi.

Katalonya genelinde 12 binden fazla güvenlik görevlisi çalışacak

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı grupların seçimleri boykot çağrısına ve oy kullanmayı engellemeye yönelik olası eylemlerine karşı da özel önlemler alındı.

Başta Barselona, Girona, Lieida gibi önemli kentler olmak üzere Katalonya genelinde 12 binden fazla güvenlik görevlisinin seçim gününde çalışacağı kaydedildi.

Katalonya sorunu ve siyasi belirsizliğin gölgesinde yapılacak seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.

Ülkede son olarak 28 Nisan'da yapılan erken genel seçime katılım yüzde 71 olmuştu.

Anketler, pazar günkü seçimleri, 28 Nisan'da olduğu gibi yine Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) kazanacağını ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteriyor.

Katalonya krizinden en fazla siyasi çıkar sağlayan siyasi parti olan aşırı sağ görüşlü Vox'un 24 milletvekili sayısını 40'a kadar çıkarması bekleniyor.