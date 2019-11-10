Merkel: Almanya’nın doğu ve batısının uyum süreci yarım asır daha sürebilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın doğusu ile batısı arasındaki yaşam koşullarının uyumu sürecinin yarım asır daha alabileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, 9 Kasım’da anılan Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümü sebebiyle Suddeutche Zeitung’a verdiği röportajda, Doğu ve Batı Berlin arasındaki uyum sürecinin sürecin hızlı bir şekilde geçeceği umudunun gerçekleşmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Berlin Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden on-yirmi yıl geçtikten sonra bunun daha hızlı gerçekleşeceği umudu vardı."

Almanya Başbakanı, dünyadaki milliyetçi ve korumacı eğilimlerin artması nedeniyle Berlin Duvarı’nın yıkılması konusunun Almanya’da aktif olarak tartışıldığını belirtti.

Sabırlı olmak ve bu farklılıkların üstesinden gelmek için beklemek gerektiğini belirten Merkel, ‘özgülüğün zorluklarını taşımayı öğrenmek gerektiğini' kaydetti. Merkel, zorluklardan kastının karar verme olduğunu da sözlerine ekledi.