Romanya'da devlet başkanlığı seçimleri: Sandık çıkış anketlerine göre AB yanlısı Iohannis önde

Romanya'da yerel saatle 19.00'da sona eren devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketleri yayınlanmaya başladı.

Anketler, AB yanlısı mevcut Devlet Başkanı Klaus Iohannis'in yüzde 39'luk bir oy oranıyla yarışı önde götürdüğünü gösterirken, seçimlerin ikinci turunda Iohannis'in, yüzde 22.5'lik bir oy oranı elde eden sosyal demokrat Başbakan Viorica Dancila ile karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

AFP'nin aktardığına göre Iohannis, anketlerin yayınlanmasının ardından taraftarlarına yaptığı açıklamada "Sosyal demokratları yendik. Ancak savaş bitmedi, iki hafta ileriye doğru bir adım daha atmamız gerekiyor" dedi.

Diğer yandan sandık çıkış anketlerine göre, yeni kurulan AB yanlısı 'Romanya'yı Kurtar' (USR) partinin adayı Dan Barna, yüzde 16'lık bir oy oranı yakaladı.

Anketlere yurt dışında kullanılan oylar dahil edilmezken, seçimlere katılımın, yüzde 52 oranında olan 5 yıl önceki seçimlere göre düştüğü ve bugünkü seçimlere yüzde 48'lik bir katılımın olduğu tahmin ediliyor.