Hollanda mahkemesinden IŞİD'lilerin çocuklarının ülkeye getirilmesi kararı

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, hükümetin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı kamplarında bulunan IŞİD'lilerin çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar verdi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre mahkeme, 56 çocuğun kendi istekleri dışında kötü şartlar altındaki kamplarda yaşadığı, bu nedenle hükümetin çocukların getirilmesi ile ilgili politikasını değiştirmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkemenin, IŞİD'li kadınların kendi istekleriyle örgüte katılmaları nedeniyle geri getirilme hakları bulunmadığı ancak bölgedeki yetkililerin çocukları annelerinden ayrı göndermek istememeleri halinde hükümetin anneleri de getirmesi gerektiğine karar verdiği kaydedildi.

Kararda, hükümetin sadece çaba sarf etmekle yükümlü olduğu, buna karşılık yapamayacakları için zorlanamayacağı aktarıldı.

IŞİD'li kadınların avukatları Andre Seebregts ve Tom de Boer, Suriye'nin kuzeyindeki 23 IŞİD'li kadın ve 56 çocuğun ülkeye getirilmesi için Hollanda hükümetinin geri getirme prosedürünü acilen başlatması ve ihtiyati tedbir kararı alınması için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

De Volkskrant gazetesindeki haberde ise Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu'nun (NCTV), 2018'in başında IŞİD'li kadınlar ve çocuklarının geri getirilmesinin ulusal güvenlik açısından daha iyi olduğuna yönelik hükümeti uyardığı iddia edilmişti.

NCTV'nin hükümete yaptığı uyarıda, IŞİD'lilerin çocuklarının ülkeye şimdi getirilmemeleri halinde büyüdüklerinde güvenlik sorunu oluşturabileceği belirtilmişti.

Hollanda'da IŞİD'lilerin akıbeti konusu koalisyonu ikiye böldü

Ülkede koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), IŞİD'lilerin Suriye'de kalmaları ve orada yargılanmasını isterken, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisi (CU) ülkeye getirilip yargılanmaları taraftarı olduğunu açıklamıştı.

Hollanda Başbakanı Rutte, IŞİD'lilerin bulundukları yerde yargılanması taraftarı olduklarını söylemişti.

Hollanda Savcılığı, hükümetin iş birliği yapmayı reddetmesine rağmen IŞİD'lilerin ülkeye getirilip yargılanmasını istemişti.