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20:45 11 Kasım 2019
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson

    Başbakan'ın gafını göstermeyen BBC'nin adı 'Boris Yayın Kuruluşu'na çıktı

    © REUTERS / Toby Melville
    Avrupa
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    Seçime bir ay kala Başbakan Boris Johnson'ın Anma Günü'nde çelengi ters koyduğunu göstermek yerine üç yıl önceki görüntüsünü kullanan BBC'ye sosyal medyada 'Boris Yayın Kuruluşu' adı takılırken 'sahte haber' suçlaması yöneltildi.

    Britanya AB'den çıkış (Brexit) kördüğümünü çözmek için 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken Britanya Yayın Kuruluşu'nun (British Broadcasting Corporation), kısaca BBC'nin Başbakan Boris Johnson'ın devirdiği çamları örtbas etme çabası alay ve eleştiri konusu oluyor.   

    Birinci Dünya Savaşı'nın Ateşkes Günü olan 11 Kasım’a en yakın pazar günü Britanya ve Milletler Topluluğu’nda Anma Günü düzenlenirken, bu kez Boris Johnson (BoJo) ölen askerler anıtına gelincik çelengini ters koydu.

    Muhafazakar Parti lideri seçilmek suretiyle başbakanlık koltuğuna oturmuş BoJo dün yeni bir gafa imza atarken, bugün BBC Breakfast programında Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin gazilere vaat ettikleri planlar kıyaslanırken Başbakan'ın çelenk koyma görüntüleri yayımlandı. 

    Ama dün çelengi ters bırakmasının yerine 2016'da doğru düzgün koyması gösterildi.

    'Aleni taraflı yayın'

    Bunun üzerine BBC'ye tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından bazısı, açılımı 'Boris Yayın Kuruluşu' (Boris Broadcasting Corporation) diye değiştirdi. 

    Başbakan'ı gaf yaparken göstermemek için dünkü taze görüntülerin yerine üç yıl öncekilerin kullanılması eleştirilirken, BBC'ye ABD Başkanı Donald Trump'ın meşhur deyimiyle 'sahte haber' suçlaması yöneltildi. 

    'Gerçeklik ve doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık, kamu yararı ve izleyiciye hesap verme yükümlülüğü' gibi belli yayın ilkelerini ve değerlerini temel almakla övünen BBC, 'Başbakan'ı koruyup kollama', 'taraflılık' ve 'propaganda' yapmakla suçlandı.

    'Komplo değil kaza'

    BBC HARDtalk programının yapımcı-yönetmenlerinden Ruaridh Arrow ise "Bir komplo değil, kazara yanlış klibin seçilmesi" iddiasıyla işverenini savundu. 

    'Yanlışlık için özür dileriz'

    Tepkiler üzerine açıklama yayımlayan BBC Breakfast, yanlış görüntü kullandığını kabul edip "Bir yapım hatasıydı, yanlışlık için özür dileriz" dedi. 

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