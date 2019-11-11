Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD militanı Danimarka'da gözaltına alındı

Kopenhag polisi, Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD militanını Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 28 yaşındaki IŞİD militanı Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı olan 28 yaşındaki Ahmed El-Haj'ın 2017 yılında Türkiye'den iade edilmesinin istendiği belirtildi.

Gözaltına alınan IŞİD militanının Terörle Mücadele Kanunu'nun 114 ve 136'inci maddelerinin ihlaliyle suçlandığını açıklayan polis, el-Haj'ın tutuklanma talebiyle salı günü Kopenhag Şehir Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.