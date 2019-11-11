İspanya'da Vatandaşlar Partisi’nin lideri istifa etti

İspanya'da 18 ay öncesine kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzetilen, geleceğin başbakanı olarak görülen liberal sağ görüşlü Vatandaşlar Partisi’nin (C's) Genel Başkanı Albert Rivera, pazar günü yapılan erken genel seçimde büyük hezimete uğramasının ardından istifa etti.

Bir önceki seçimlere nazaran pazar günkü seçimlerde yarıdan fazla oy kaybına uğrayan C's, 57 olan milletvekili sayısının 10'a düşmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu’nu acil topladı.

Albert Rivera resigns as Ciudadanos leader after Spain election drubbing and bows out of politics altogether https://t.co/SehEDYQx2l — The Local Spain (@TheLocalSpain) November 11, 2019

​Partinin 2006 yılında kurucularından ve ilk genel başkanı olan 40 yaşındaki Rivera, "seçim yenilgisinin sorumluluğuyla" istifa ettiğini açıkladı.

‘Bir yenilgi varsa lider bunun sorumluluğunu üstlenmelidir’

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Rivera, "İspanya'nın merkez sağa ihtiyacı var ve bu projenin sağlıklı olarak devam etmesi için en doğru olanı yapıp istifa ettim. Ailemden, öğretmenlerimden ve spor yaptığım dönem antrenörlerimden böyle öğrendim. Bir yenilgi varsa lider bunun sorumluluğunu üstlenmelidir " dedi.

‘Macron ve Trudeau’ya benzetiliyordu’

Rivera, aynı zamanda "Sadece bir maaş için milletvekili olamam" diyerek, milletvekilliğinden feragat ettiğini ve aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

C's, en kısa zamanda olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak, yeni liderini seçecek.

Sadece 18 ay öncesine kadar parlamentonun en belirleyici siyasetçisi sayılan Rivera, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya benzetiliyordu ve geleceğin başbakanı görülüyordu.

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimleri, 28 Nisan'daki bir önceki seçimlerde olduğu gibi Sosyalist İşçi Partisi kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememişti.

C's'nin kaybettiği oylar sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox partilerine gitti.

Ülkedeki mevcut siyasi belirsizlik pazar günkü seçimlerden sonra derinleşirken halihazırda hükümet kurulması daha da zorlaştı.