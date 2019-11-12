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02:49 12 Kasım 2019
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    Brexit Partisi, Başbakan Johnson'ın partisine karşı aday çıkarmayacak

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    Avrupa
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    Konu:
    İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı (57)
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    Brexit Partisi lideri Nigel Farage, Muhafazakarların 2017 seçimlerinde kazandığı 317 sandalyeye karşı yarışmayacaklarını açıkladı.

    İngiltere'de Brexit Partisi'nin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, 12 Aralık'ta yapılacak seçimde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin elindeki yerlerde aday çıkarmayacaklarını, İşçi Partisi'nin kazandığı sandalyelere yoğunlaşacaklarını söyledi. 

    Farage, yaptığı açıklamada, Brexit karşıtı partilerin seçimleri kazanmasını istemediğini, bu nedenle Muhafazakar Parti lehine bazı yerlerde aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

    Muhafazakarların 2017 seçimlerinde kazandığı 317 sandalyeye karşı yarışmayacaklarını duyuran Farage, Başbakan Boris Johnson'ın Brexit vaadinin halkın 2016 referandumunda ortaya koyduğu iradeye uygun olduğunu ifade etti.

    Seçimlerde Brexit karşıtı partilere karşı mücadele edeceklerini açıklayan Farage, "Tüm çabamızı, 2017'deki seçim bildirisini tamamen ihlal eden İşçi Partisinin kazandığı sandalyelere yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

    Farage'ın Brexit Partisi, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasını savunuyor.

    İttifak teklifi reddedilmişti

    Farage, 1 Kasım'da Başbakan'a, 'ayrılık ittifakı' kurmayı teklif etmiş ve kabul etmesi için de aday listelerinin kesinleşeceği 14 Kasım'a kadar süre vermişti. Farage, teklifinin kabul edilmemesi durumunda ise İngiltere, İskoçya ve Galler'de her bir kontenjan için aday çıkaracakları tehdidinde bulunmuştu.

    Ancak teklifi reddeden Başbakan Johnson, Muhafazakar Parti dışındaki partilere oy vermenin Brexit'i riske atacağını savunmuştu.

    İttifakı Trump gündeme getirmişti

    ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Farage'ın LBC Radyo'da sunduğu programında yaptığı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçiye, Johnson ile çalışma tavsiyesinde bulunarak "Harika olabilecek bir şeyler yapacak noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz bir güç olur" ifadelerini kullanmıştı.

    Trump ayrıca İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in İngiltere için kötü bir tercih olduğunu söylemiş, ABD Başkanı'nın bu açıklamaları, Corbyn tarafından 'seçime müdahale' olarak nitelendirilmişti.

    İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

    Konu:
    İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı (57)
    Etiketler:
    Erken seçim, Muhafazakar Parti (İngiltere), İşçi Partisi, Nigel Farage, Boris Johnson, İngiltere, Brexit
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