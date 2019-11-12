Polonya'dan Netflix'e Nazi ölüm kampı belgeseli tepkisi

BBC'nin haberine göre, Başbakan Morawiecki, Netflix'in Üst Yöneticisi Reed Hastings'e yazdığı mektupta, Nazi ölüm kampı belgesinde değişiklik yapılmasını istedi.

Poland reacts angrily to Netflix Nazi death camp documentary https://t.co/rvZUo687Up — BBC News (World) (@BBCWorld) November 12, 2019

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Morawiecki mektubunda, Netflix'in bir yapımında gösterilen haritada yer alan ölüm kamplarının bugünkü Polonya sınırlarında olduğuna dikkati çekti.

Bu durumun "Polonya'yı ölüm kamplarından sorumlu" izlenimi yaratacağını savunan Morawiecki, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından işgal edildiğini anımsattı.

Morawiecki, 2. Dünya Savaşı ve Nazi Soykırımı ile ilgili gerçeklerin muhafaza edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 10, 2019

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Netflix'teki belirli işlerin "büyük oranda yanlış olduğunu" ve ‘tarihi yeniden yazdığı’nı ileri süren Morawiecki, mektubuna, 1942'nin sonlarındaki Avrupa haritası ile gönüllü olarak atıldığı Auschwitz toplama kampından kaçışı sonrası anılarını kaleme alan Polonyalı asker Witold Pilecki'nin beyanlarını da ekledi.

Morawiecki mektubunda "Bu korkunç hatanın istemeyerek yapıldığına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Netflix'ten Reuters'a yapılan açıklamada ise belgeselle ilgili endişelerin farkında olunduğu kaydedildi.

Poland asks Netflix to make changes to documentary about Nazi death camp guard https://t.co/9YVE22A4WW pic.twitter.com/Hb61DLEVIm — Reuters (@Reuters) November 11, 2019

​Polonya'da geçen yıl çıkartılan yasa çerçevesinde ''Alenen ve gerçeklere aykırı olarak Polonya milletine ve devletine, Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) tarafından işlenen Nazi suçlarından dolayı sorumluluk atfedenlere" üç yıla kadar hapis veya para cezası öngörülmüş, daha sonra İsrail ve ABD'nin tepkileri üzerine üç yıl hapis cezası verilmesi kısmı çıkarılmıştı.

Auschwitz-Birkenau kampına gönderilen 1.3 milyon kişiden 1.1 milyonu katledilmişti.