Aşırı turizme karşı önlem: Sardinya'nın ünlü plajına giriş artık biletle olacak

İtalya’nın Sardinya Adası’nda, turistlerin gözdesi ünlü La Pelosa Plajı, ziyaretçi sayısını sınırlamak ve doğal yaşamı korumak için fon sağlamak adına ‘biletli giriş’ uygulamasını hayata geçirmeyi düşünüyor.

Sardinya’nın kuzeybatısındaki Stintino kasabasında bulunan, turkuaz denizi ve beyaz kumsalıyla ünlenen La Pelosa Plajı da aşırı turist ilgisinin olumsuz etkilerinden nasibini alıyor.

Yetkililer, adanın en popüler plajlarından olan La Pelosa’nın doğal güzelliğini yaz aylarında bölgeye akın eden binlerce turistten korumak konusunda zorluk yaşıyor.

Günde 1500 kişiyle sınırlanacak

Belediye Başkanı Antonio Diana, plaja giriş için bilet alınmasını zorunlu tutarak ziyaretçi sayısını sınırlamayı planlıyor.

Belediye Meclisi toplantısında önerisini sunan Diana, bu uygulamaylayazında plajın bir günde sadecekişiyi ağırlamasını hedefliyor.

“Bu bir deney olacak” diyen Diana, biletlerden elde edilecek gelirle de plajın temizliğinin ve bakımının sağlanacağını savunuyor.

Halk plajlarından ücret alınmasını eleştiren yetkililer olsa da Turizmden Sorumlu Meclis Üyesi Francesca Demontis, “İyi bir sonuç alacağımıza ikna oldum” diyor.

İlk önlem değil

Sardinyalı yetkililer aşırı turizmin çevreye etkisini gözler önüne seren raporların ardından bir dizi önlem almıştı. Plaja araçla ulaşmayı zorlaştırmak için yolu kaldırmanın yanı sıra plajlardan kum çalınmasının önüne geçmek için havlu ve çanta yasağı getirilmişti.

Sardinya’nın ünlü beyaz kumları ‘kamu malı’ olarak kabul ediliyor ve ada dışına taşınması yasak sayılıyor. Nitekim, bu yaz adanın kuzeyindeki Chia’daki bir plajdan aldıkları 40 kilogram ağırlığında kumla yakalanan Fransız çift, 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Aşırı turizm her yer sorun

Giderek artan turist sayısı pek çok ülkeyi önlem almak durumunda bırakıyor.

Daha önce de İzlanda, turistlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisine işaret ederek ülkenin güneyinde yer alan ve popüler turizm noktalarından biri olan Fjadrargljufur Kanyonu'nu ziyarete kapatacağını duyurmuştu.

Turistlerin ziyaret ettiği yerleri bozduğunu, ülkelerinin de halihazırda ‘aşırı kalabalık’ olduğunu açıklayan Hollanda da artık turizm tanıtımı yapmaya son vermişti.

Tayland hükümeti de ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun oynadığı The Beach (Kumsal) adlı filmle meşhur olan Maya Koyu'ndaki doğal yaşamın ve mercan resiflerinin toparlanabilmesi için giriş yasağının iki yıl daha uzatıldığı açıklamıştı.