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19:19 12 Kasım 2019
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    İspanya tarihinde ilk koalisyon hükümeti için sol partiler anlaştı

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    Avrupa
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    Hükümeti kurmak için son 5 ayda uzlaşamayan Sosyalist İşçi Partisi ve Unidas Podemos, pazar günkü seçimlerden 48 saat sonra anlaştı.

    İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından, ülke tarihinde ilk olacak bir koalisyon hükümeti kurulması için sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos arasında ön anlaşma sağlandı.

    Seçimlerden 1. parti çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen PSOE'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, hükümetin kurulması için hızlı adım attı.

    Sanchez ve sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı lideri Pablo Iglesias mecliste bir araya gelirken, iki lider hükümet kurulması için ön anlaşma imzaladı.

    Basın mensuplarına soru kabul etmeden açıklama yapan Sanchez, "Her iki partinin de taahhüdü İspanya'daki siyasi belirsizliği kaldırmaktı. Tüm yasama dönemini kapsayan, 4 yıllık, istikrarlı bir hükümet kuracağız" dedi.

    28 Nisan'daki seçimlerin ardından hükümet kurmayı başaramamalarının vatandaşlarda "hayal kırıklığı yarattığının farkında olduklarını" kaydeden Sanchez, "Hükümet ruhuna uymayacak tek şey İspanyollar arasında kin ve nefret olacaktır" diye konuştu.

    Iglesias: Aşırı sağa karşı en iyi aşı bu

    "Nisan'da hükümet kurmak için tarihi bir fırsat vardı şimdi ise bu tarihi bir gereklilik" diyen Unidas Podemos lideri Iglesias da "yurttaş" olarak tanımladığı PSOE'lilerle birlikte çalışmaktan onur duyacaklarını söyledi.

    Iglesias ayrıca, pazar günkü seçimlerde oylarını artırarak ülkede 3. büyük siyasi güç haline gelen Vox partisinin yükselişine atfen, kuracakları sol koalisyon için "Aşırı sağa karşı en iyi aşı bu" yorumunda bulundu.

    5 ayda uzlaşamayan Sanchez ve Iglesias 48 saatte anlaştı

    Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler sonunda, şimdikinden daha iyi şartlarda olmalarına rağmen 5 aylık müzakere süresinde hükümet kurmak konusunda anlaşamayan Sanchez ve Iglesias, bu kez 10 Kasım'daki seçimlerden 48 saat sonra anlaşma sağladı.

    Diğer yandan İspanyol basını, kurulacak koalisyon hükümetinde Unidas Podemos lideri Iglesias'ın başbakan yardımcısı olacağını yazdı.

    PSOE ve Unidas Podemos arasında 28 Nisan'daki seçimlerden sonra anlaşma sağlanamamasının en önemli gerekçelerinden biri Iglesias'a hükümet içinde yer verilmemiş olmasıydı.

    PSOE (120 milletvekili) ve Unidas Podemos'un (35 milletvekili) koalisyon hükümeti için anlaşmaları, 176 olan meclis çoğunluğunu yakalamalarına yetmezken, liberal görüşlü Vatandaşlar (C's), sol görüşlü "Mas Pais" ve ayrılıkçı politika izlemeyen bölgesel partilerin de dışarıdan desteği gerekecek.

    Bu arada, Sanchez ve Iglesias arasında imzalanan ve İspanya demokrasi tarihinde bir ilk olacak koalisyon hükümetinin ön anlaşma metni 10 maddeden oluştu.

    İlerici bir koalisyon hükümeti sözü veren sol liderler, ayrılıkçı girişimlerin olduğu Katalonya'da "sadece anayasal çerçevede diyalog ortamının teşvik edilmesi, siyasi yaşamın normalleşmesinin sağlanması ve birlikte yaşamın garanti edilmesini" taahhüt etti.

    Sonuncusu 10 Kasım'da olmak üzere son 4 yılda 4 kez seçime giden İspanya'da meclisin ve senatosunun 3 Aralık'ta toplanıp, görevlendirilmelerin yapılması öngörülüyor.

    Kral 6. Felipe'nin tüm siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinin ardından hükümeti kurma görevini Sanchez'e vermesi ve 16-20 Aralık tarihleri arasında koalisyon hükümetinin güven oylamasına gidilmesi bekleniyor.

    İspanya'da 350 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:

    PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 88, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 7 Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı Eh Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1

    Etiketler:
    Hükümet, Erken seçim, Seçim, İspanya
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