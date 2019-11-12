Assange'ın babası: Oğlum kendini çok kötü hissediyor

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın babası John Shipton, oğlunun kendisini çok kötü hissettiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Shipton, "Julian kötü durumda. Yıllardır süren adli takibatın ardından sağlık ciddi şekilde kötüleşti. Koşullar hızla değişirse, onun yeniden toparlamasını umuyoruz" dedi.

'İngiltere'nin Guantanamo'su' olarak bilinen Belmarsh hapishanesinde tutulan Assange'a tıbbi yardım sunulduğunu belirten Shipton, "Ancak avukatlar, Assange'ın kendi seçeceği doktorlardan konsültasyon almasında ısrar ediyor" diye ekledi.

Shipton, geçen hafta İngiliz basınına verdiği demeçte oğlunun hapishanede ölebileceğini söylemişti.

İngiliz polisi tarafından Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest kalma kurallarını ihlal gerekçesiyle tutuklanmıştı.