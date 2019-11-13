AB'den Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına tepki: Türk yargısına büyük zarar veriyor

yaptığı açıklamada, ''Ahmet Altan'ın serbest bırakıldıktan sadece bir hafta sonra kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Bazı medya kuruluşları bununla ilgili haberler geçerken, karar Altan'a tebliğ bile edilmemişti" dendi.

Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanması için yeterli gerekçelerin bulunmadığını belirten EEAS, yüksek düzeyde siyasi müdahale olduğunu, bu durumun Türk yargısına büyük zarar verdiğini ve bu tür müdahalelere son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün, işleyen bir demokrasinin anahtarı olduğunu da kaydeden EEAS, "AB, Türkiye'deki basın özgürlüğünde devam eden erozyona, özellikle de çok sayıda gazetecinin tutuklu olmasına karşı çıktığını her seviyede ve her fırsatta dile getirdi. Gazeteciler, işlerini yapmalı, cezaevinde bulunmamalı" diye vurguladı.

On the case of Turkish journalist Ahmet Altan, re-arrested yesterday: Journalists need to do their job – they do not belong in jail. #AhmetAltan. Read more:https://t.co/rRIn484F9P — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) November 13, 2019

​Ahmet Altan, bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen ara duruşmada verilen kararla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.